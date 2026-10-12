STATI UNITI
«Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica perché l'ho detto io»
Il presidente americano ammette violazioni da entrambe le parti e torna a chiedere un accordo tra Putin e Zelensky.
AFP
Fonte Ats Ans
«Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica perché l'ho detto io»
Il presidente americano ammette violazioni da entrambe le parti e torna a chiedere un accordo tra Putin e Zelensky.
WASHINGTON - Russia e Ucraina «hanno concordato» una tregua energetica «perché io ho detto che devono farlo». Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca prima della sua partenza per l'Ohio.
Il presidente americano ha tuttavia riconosciuto che la tregua non è stata rispettata completamente. Secondo Trump, infatti, si sono verificate violazioni «da entrambe le parti».
Trump ha quindi ribadito la necessità di raggiungere un'intesa per porre fine al conflitto, insistendo sul fatto che il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky «devono fare un accordo».
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