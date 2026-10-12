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«Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica perché l'ho detto io»

Il presidente americano ammette violazioni da entrambe le parti e torna a chiedere un accordo tra Putin e Zelensky.
«Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica perché l'ho detto io»
AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
«Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica perché l'ho detto io»
Il presidente americano ammette violazioni da entrambe le parti e torna a chiedere un accordo tra Putin e Zelensky.

WASHINGTON - Russia e Ucraina «hanno concordato» una tregua energetica «perché io ho detto che devono farlo». Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca prima della sua partenza per l'Ohio.

Il presidente americano ha tuttavia riconosciuto che la tregua non è stata rispettata completamente. Secondo Trump, infatti, si sono verificate violazioni «da entrambe le parti».

Trump ha quindi ribadito la necessità di raggiungere un'intesa per porre fine al conflitto, insistendo sul fatto che il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky «devono fare un accordo».

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