UNGHERIA
Dopo Orban, adottata prima legge che elimina disposizioni anti-Lgbt+
Segnato un primo passo verso una maggiore inclusività nei diritti civili dopo il cambio di governo in Ungheria.
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Fonte Ats Ans
Dopo Orban, adottata prima legge che elimina disposizioni anti-Lgbt+
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Dopo Orban, adottata prima legge che elimina disposizioni anti-Lgbt+
Segnato un primo passo verso una maggiore inclusività nei diritti civili dopo il cambio di governo in Ungheria.
Dopo Orban, adottata prima legge che elimina disposizioni anti-Lgbt+
Segnato un primo passo verso una maggiore inclusività nei diritti civili dopo il cambio di governo in Ungheria.
BUDAPEST - I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-Lgbtq contenute in una legge del 2021 sulla "tutela dei minori", adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orbán.
Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta rispetto alle restrizioni imposte da Orbán alla comunità Lgbtq+da quando il premier europeista Peter Magyar ha assunto l'incarico a maggio.
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