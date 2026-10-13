Vietato il velo nelle scuole: «Viola il principio di laicità»

Le tensioni sul tema però si sono estese alla Turchia, e alcuni manifestanti si sono radunati davanti al consolato dell'Azerbaigian a Istanbul per protestare contro le restrizioni. Il presidente azero Ilham Aliyev ha rivolto una critica velata alla Turchia - stretto alleato dell'Azerbaigian - in merito a tali proteste. Durante un discorso al congresso del suo partito, "Nuovo Azerbaigian", Aliyev ha chiesto di non "interferire con il nostro stile di vita", senza tuttavia menzionare esplicitamente la Turchia. Le autorità di Ankara non hanno replicato ufficialmente.