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Trimestre amaro per BMW

Il calo delle vendite in Cina pesa sui risultati, ma cresce il segmento elettrico.
Trimestre amaro per BMW
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Fonte Ats Ans
di Redazione
Trimestre amaro per BMW
Il calo delle vendite in Cina pesa sui risultati, ma cresce il segmento elettrico.

MONACO DI BAVIERA - Bmw chiude il terzo trimestre dell'anno con vendite in calo del 6,3% a 551mila auto. Anche per la casa di Monaco di Baviera pesa il mercato cinese, dove il ribasso è stato del 24,8% a 114mila unità.

Bene l'Europa (+2,6% a 236mila auto) e gli Usa (+2,5% a 107mila unità), in ribasso del 10,9% invece le vendite nella macroarea composta da Asia-Pacifico, Europa dell'Est, Medio Oriente e Africa. In crescita le vendite di auto elettriche, salite del 7,2% a 110mila unità.

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