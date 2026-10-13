Trump scende a 30%, dem più coinvolti nelle elezioni di midterm

Aleggia pure un crescente pessimismo riguardo alle condizioni economiche nazionali e al conflitto in corso con l'Iran. Un sondaggio del Pew Research Center mostra che il 44% degli elettori considera il proprio voto come un voto "contro" Trump.

Gli elettori democratici sono più coinvolti nelle elezioni di metà mandato: il 78% degli elettori che sostengono il candidato democratico del proprio collegio per la Camera afferma che è "davvero importante" quale partito ottenga il controllo del Congresso, una percentuale superiore di 9 punti rispetto ai sostenitori repubblicani che la pensano allo stesso modo. Per contro, in un momento analogo prima delle elezioni di metà mandato del 2022, i sostenitori dei candidati repubblicani superavano di 4 punti quelli democratici su questo indicatore. Il divario tra gli schieramenti è ampio anche su altri parametri di coinvolgimento: la proiezione mostra come i sostenitori democratici hanno una probabilità maggiore di 14 punti rispetto a quelli repubblicani di affermare di aver riflettuto "molto" sulle elezioni di quest'anno e una probabilità maggiore di 17 punti di essere "estremamente motivati" a votare.