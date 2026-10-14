Festival di musica elettronica: due morti e 107 intossicati
Durante il festival di musica elettronica a Medellín sono stati effettuati 193 interventi sanitari. Le vittime avevano 27 e 51 anni: si sospetta un'intossicazione da alcol e droga.
MEDELLIN - Due persone sono morte e altre 107 sono state assistite per intossicazioni durante l'Electric Daisy Carnival (EDC), uno dei grandi festival internazionali di musica elettronica, svoltosi nel fine settimana a Medellín, in Colombia.
Secondo il bilancio diffuso dalla Segreteria municipale della Salute, durante la manifestazione sono stati effettuati complessivamente 193 interventi sanitari. Sette persone hanno avuto bisogno di un trasferimento in ospedale e due di queste sono successivamente decedute.
Le vittime avevano 27 e 51 anni. Le prime ipotesi investigative indicano che i decessi potrebbero essere legati a intossicazioni provocate dal consumo di sostanze stupefacenti e alcol. Le circostanze esatte delle morti restano tuttavia da chiarire.
Il festival, ospitato negli spazi dell'unità sportiva Atanasio Girardot, ha richiamato circa 94.000 persone nell'arco di due giorni. Di queste, 23.000 erano visitatori provenienti dall'estero, a conferma della dimensione internazionale dell'evento.
Alla luce del bilancio sanitario, le autorità locali hanno rivolto un appello ai partecipanti, invitandoli a prestare particolare attenzione ai rischi per la salute associati al consumo di sostanze psicotrope.