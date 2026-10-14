La variabile impazzita dello scacchiere mediorientale

Nascita di un movimento

Noti anche come 'Ansar Allah', ossia Difensori di Dio, gli Houthi sono un movimento politico e religioso armato yemenita facente parte della minoranza sciita zaidita, fondato nei primi anni Novanta da Hussein Badr al-Din al-Houthi proprio per difendere i diritti religiosi e politici di tale clan. Il capo attuale del movimento è Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi che ha assunto il comando nel 2004 dopo la morte in battaglia del fratello e fondatore Hussein al-Houthi. La famiglia Houthi, come visto, ha una posizione centrale all'interno del movimento: non solo lo ha fondato ma ne ha espresso da sempre i leader posti alla sua guida. Per capire ancora meglio le dinamiche geopolitiche che collegano tra loro lo Yemen, l'Iran e l'Arabia Saudita bisogna ricordare che l'Islam si compone di due principali rami dottrinali: il sunnismo, la corrente maggioritaria, e lo sciismo, una corrente minoritaria che prevale in Iran, Iraq e Bahrein. La minoranza sciita zaidita è una corrente dottrinale minoritaria che rappresenta il 35% della popolazione yemenita, mentre il restante 65% è sunnita.

Coloro che aderivano alla minoranza zaidita dominarono lo Yemen per secoli, fino a che nel 1962, a seguito di un colpo di Stato ad opera degli ufficiali dell'esercito, venne rovesciato il governo del monarca in carica, l'imam Muhammad al-Badr: in breve tempo vennero conquistate le principali città del Paese, tra cui la capitale Sana'a, e venne proclamata la Repubblica Araba dello Yemen con a capo il presidente 'Abd Allāh al-Sallāl. Il monarca deposto riuscì comunque a fuggire nei territori più settentrionali del Paese, raccogliendo intorno a sé dei clan tribali disposti a combattere per rovesciare a loro volta il nuovo governo. I repubblicani chiesero aiuto all'Egitto del presidente Gamal Abd el-Nasser mentre i sostenitori della monarchia si rivolsero all'Arabia Saudita che fornì ai guerriglieri armi e denaro per difendere la monarchia contro l'Egitto; la guerra si trascinò per diversi anni, tra bombardamenti indiscriminati di obiettivi civili ed esecuzioni di prigionieri, fino a quando, nell'aprile del 1970, venne raggiunto un accordo di pace con la formazione di un governo di unità nazionale comprendente gli esponenti più moderati dei due schieramenti in campo, mentre al-Badr dovette rinunciare alle proprie pretese dinastiche e cercare riparo all'estero.