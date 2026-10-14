ChatGPT, dipendente arrestato: rischia 5 anni di carcere e 230'000 franchi di multa

Il caso riaccende l'attenzione sulla sicurezza dei laboratori impegnati nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Jay Clayton, indicato come coordinatore dei servizi segreti statunitensi, ha sottolineato in un comunicato l'importanza di vincere la corsa all'IA per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Clayton aveva inoltre ricevuto dal presidente Donald Trump un ruolo centrale nella supervisione del settore. Recentemente, un ricercatore di intelligenza artificiale diventato whistleblower aveva ipotizzato la presenza di spie cinesi all'interno dei grandi laboratori di OpenAI e Anthropic, senza tuttavia fornire prove a sostegno delle proprie affermazioni. Non sono emersi collegamenti tra queste ipotesi e l'arresto del dipendente.