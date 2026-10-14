Le prossime 24-48 ore le più delicate per il Papa

«Si tratta di un tumore maligno e sarà ora importante anche avere informazioni precise sullo stato dei linfonodi asportati insieme al tumore, oltre che sul profilo molecolare del tumore stesso. Questo - spiega Mercadante - consentirà di capire infatti se la particolare tipologia di tumore sia sensibile ad alcune terapie piuttosto che ad altre. In base a queste informazioni ed alla valutazione istologica dei linfonodi si valuterà se il Papa avrà bisogno anche di una terapia aggiuntiva, dopo l'intervento chirurgico, ovvero di una terapia 'adiuvante' come la chemioterapia, l'immunoterapia o una terapia biologica, oppure se sarà stato sufficiente l'intervento chirurgico al quale potranno seguire solo dei controlli nei prossimi 5 anni». Il fatto che dopo l'intervento sia stato portato subito in stanza, aggiunge l'esperto, «è ovviamente positivo e indica che non vi sono stati problemi nel risveglio dall'anestesia».

Fondamentale, anche secondo il presidente dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) Massimo Di Maio, «è attendere l'esame istologico definitivo, ma il trattamento prescelto attraverso la chirurgia - conclude - ha comunque un intento guaritivo».