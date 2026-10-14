«La Groenlandia non ha eguali per la sicurezza di Usa ed Europa»
Trump sottolinea il ruolo strategico dell'isola per la difesa occidentale.
WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha elogiato la Groenlandia definendola "seconda a nessuno" per la sicurezza degli Stati Uniti e dell'Europa, affermando che qualsiasi futuro attacco all'America dovrebbe passare attraverso l'isola artica.
La Groenlandia, "dal punto di vista della sicurezza, sia per la difesa che per l'attacco, degli Stati Uniti d'America e dell'Europa, non ha eguali", ha dichiarato su Truth Social. Ha aggiunto che qualsiasi futuro attacco agli Stati Uniti dovrebbe passare attraverso la Groenlandia, "dove la nostra difesa abbatterà regolarmente droni, missili o qualsiasi altra forma di arma non ancora nemmeno concepita".
Trump ha poi dichiarato che in Groenlandia si sta preparando l'inizio di un'esplorazione "massiccia" di petrolio, gas e minerali, senza fornire dettagli sul potenziale coinvolgimento americano.
"Un'esplorazione massiccia di petrolio, gas e minerali sta per iniziare nella nostra nuova e bellissima Groenlandia!", ha affermato sempre su Truth, aggiungendo che "la quantità di petrolio facilmente disponibile è di gran lunga superiore a quella di quasi... qualsiasi altro luogo al mondo".