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«La Groenlandia non ha eguali per la sicurezza di Usa ed Europa»

Trump sottolinea il ruolo strategico dell'isola per la difesa occidentale.
«La Groenlandia non ha eguali per la sicurezza di Usa ed Europa»
IMAGO / Newscom / AdMedia
Fonte Ats Ans
di Redazione
«La Groenlandia non ha eguali per la sicurezza di Usa ed Europa»
Trump sottolinea il ruolo strategico dell'isola per la difesa occidentale.

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha elogiato la Groenlandia definendola "seconda a nessuno" per la sicurezza degli Stati Uniti e dell'Europa, affermando che qualsiasi futuro attacco all'America dovrebbe passare attraverso l'isola artica.

La Groenlandia, "dal punto di vista della sicurezza, sia per la difesa che per l'attacco, degli Stati Uniti d'America e dell'Europa, non ha eguali", ha dichiarato su Truth Social. Ha aggiunto che qualsiasi futuro attacco agli Stati Uniti dovrebbe passare attraverso la Groenlandia, "dove la nostra difesa abbatterà regolarmente droni, missili o qualsiasi altra forma di arma non ancora nemmeno concepita".

Trump ha poi dichiarato che in Groenlandia si sta preparando l'inizio di un'esplorazione "massiccia" di petrolio, gas e minerali, senza fornire dettagli sul potenziale coinvolgimento americano.

"Un'esplorazione massiccia di petrolio, gas e minerali sta per iniziare nella nostra nuova e bellissima Groenlandia!", ha affermato sempre su Truth, aggiungendo che "la quantità di petrolio facilmente disponibile è di gran lunga superiore a quella di quasi... qualsiasi altro luogo al mondo".

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