«La Groenlandia non ha eguali per la sicurezza di Usa ed Europa»

Trump ha poi dichiarato che in Groenlandia si sta preparando l'inizio di un'esplorazione "massiccia" di petrolio, gas e minerali, senza fornire dettagli sul potenziale coinvolgimento americano.

"Un'esplorazione massiccia di petrolio, gas e minerali sta per iniziare nella nostra nuova e bellissima Groenlandia!", ha affermato sempre su Truth, aggiungendo che "la quantità di petrolio facilmente disponibile è di gran lunga superiore a quella di quasi... qualsiasi altro luogo al mondo".