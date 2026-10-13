Papa Leone operato per un tumore maligno al polmone

Dopo l'intervento, il Papa si è risvegliato regolarmente dall'anestesia e, trascorso un breve periodo di osservazione, è stato accompagnato nella sua stanza al decimo piano del Gemelli. Le sue condizioni postoperatorie sono state giudicate positivamente. «Il Papa ha anche chiesto la cena», ha riferito ai giornalisti il portavoce vaticano Matteo Bruni.

Il Pontefice, 71 anni, era arrivato in ospedale poco dopo le 13. La notizia del problema polmonare, annunciata dallo stesso Leone durante l'Angelus di domenica, aveva colto di sorpresa i fedeli. Il nodulo era stato individuato durante un controllo di routine effettuato dopo il viaggio in Francia. Il Papa aveva quindi deciso, seguendo le indicazioni dei medici, di sottoporsi rapidamente all'intervento. Resta ora in dubbio il viaggio in Sudamerica previsto per novembre, per il quale i preparativi erano già stati completati.