Papa Leone XIV operato ai polmoni: intervento riuscito
Rimosso un nodulo polmonare al Pontefice 71enne. Il Vaticano conferma il buon esito dell'operazione. Prevista una settimana di convalescenza.
ROMA - Papa Leone XIV è stato operato con successo ai polmoni. Lo ha comunicato ufficialmente il Vaticano in serata, precisando che l'intervento per la rimozione di un nodulo si è svolto secondo i programmi. Il Pontefice, 71 anni, ha già potuto fare ritorno nella sua stanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove resterà presumibilmente per circa una settimana di convalescenza.
«L'intervento è riuscito, è stato eseguito nei tempi previsti e come programmato», si legge nel comunicato diffuso dalla Santa Sede. L'operazione è stata condotta da un'équipe medica guidata dal professor Stefano Margaritora. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura del nodulo rimosso, né è stato chiarito se si tratti di una formazione benigna o maligna.
Era stato lo stesso Leone XIV ad annunciare a sorpresa, domenica, la scoperta di un nodulo polmonare durante un controllo medico. Il Pontefice aveva spiegato che la formazione si trovava ancora in uno «stadio molto precoce» e che, su consiglio dei medici, aveva deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico. L'operazione è stata effettuata appena due giorni dopo. Un nodulo polmonare può avere diverse origini, da processi infiammatori a formazioni tumorali. Per determinarne con certezza la natura è spesso necessario un esame del tessuto.
Il Papa si trova ora al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, la struttura romana che dispone di un reparto riservato ai Pontefici al decimo piano. Nello stesso ospedale era stato curato anche il suo predecessore, Papa Francesco, morto a 88 anni. Prima dell'intervento, Leone XIV era arrivato accompagnato da una scorta della polizia ed era stato accolto dal personale sanitario e da numerosi fedeli. Fino a questo ricovero non erano emersi particolari problemi di salute per il primo Papa statunitense, noto per mantenersi attivo praticando tennis, nuoto ed esercizio fisico.
Il ricovero ha imposto una modifica dell'agenda pontificia. Tutte le udienze sono state annullate fino a metà della prossima settimana, compresa la partecipazione alla messa conclusiva di un incontro internazionale di vescovi dedicato al matrimonio e alla famiglia, prevista mercoledì in Piazza San Pietro. Resta inoltre in programma per novembre un viaggio di quasi due settimane in Uruguay, Argentina e Perù, Paese di cui Leone XIV possiede anche la cittadinanza e dove ha operato a lungo come missionario e vescovo. L'itinerario comprende una visita a Cusco, città situata a circa 3.400 metri di altitudine, dove la rarefazione dell'aria può provocare difficoltà respiratorie.
L'annuncio pubblico della diagnosi rappresenta anche un segnale di trasparenza nella comunicazione sulle condizioni di salute del Pontefice. In passato, infatti, il Vaticano ha spesso mantenuto uno stretto riserbo sulle malattie dei papi. Per il momento, dalla Santa Sede non sono giunte ulteriori indicazioni sugli accertamenti medici o sui tempi esatti del recupero di Leone XIV.