Papa Leone XIV operato ai polmoni: intervento riuscito

Era stato lo stesso Leone XIV ad annunciare a sorpresa, domenica, la scoperta di un nodulo polmonare durante un controllo medico. Il Pontefice aveva spiegato che la formazione si trovava ancora in uno «stadio molto precoce» e che, su consiglio dei medici, aveva deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico. L'operazione è stata effettuata appena due giorni dopo. Un nodulo polmonare può avere diverse origini, da processi infiammatori a formazioni tumorali. Per determinarne con certezza la natura è spesso necessario un esame del tessuto.

Il Papa si trova ora al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, la struttura romana che dispone di un reparto riservato ai Pontefici al decimo piano. Nello stesso ospedale era stato curato anche il suo predecessore, Papa Francesco, morto a 88 anni. Prima dell'intervento, Leone XIV era arrivato accompagnato da una scorta della polizia ed era stato accolto dal personale sanitario e da numerosi fedeli. Fino a questo ricovero non erano emersi particolari problemi di salute per il primo Papa statunitense, noto per mantenersi attivo praticando tennis, nuoto ed esercizio fisico.