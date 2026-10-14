Banda della minicar, due fermati: hanno 16 e 17 anni

ROMA - Hanno 16 e 17 anni i due ragazzi individuati dai carabinieri e dalla polizia locale per le aggressioni compiute a Roma a bordo di una minicar. Il più grande, che viaggiava come passeggero, ha ammesso di aver colpito l’attore Davide Iacopini e le altre vittime. Sarà trasferito nel carcere minorile di Casal del Marmo, scrive La Repubblica.