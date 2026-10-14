Trump pubblica il video dell'attacco mortale di una tigre
I familiari della vittima: «Profondamente offensivo». C'è poi un video realizzato con l'IA nel quale il presidente Usa abbraccia il felino
LONDRA - WASHINGTON - Donald Trump ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social il video dell'attacco mortale di una tigre a un giovane di 23 anni in uno zoo inglese. Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre condiviso una versione realizzata con l'intelligenza artificiale, nella quale compare al posto della vittima. Una scelta che ha suscitato la reazione della famiglia del giovane, che ha denunciato la diffusione di contenuti «profondamente offensivi».
La tragedia si è consumata sabato allo Yorkshire Wildlife Park, nella contea inglese del South Yorkshire. Secondo quanto comunicato dalla polizia, il 23enne era entrato nel recinto della tigre per motivi ancora sconosciuti. L'animale lo ha aggredito, provocandogli gravi ferite. Nonostante l'intervento dei soccorritori, il giovane è morto sul posto. La tigre è rimasta illesa.
Trump ha accompagnato la pubblicazione del video, che dovrebbe documentare l'incidente, con il commento: «Non metterti mai contro la natura!». Le immagini mostrano l'animale mentre si avvicina all'uomo, lo morde e lo graffia. Il presidente americano ha poi diffuso un secondo filmato, generato con l'intelligenza artificiale e accompagnato dalla canzone "The Lion Sleeps Tonight", che si conclude con una scena in cui Trump abbraccia la tigre. Il suo profilo su Truth Social conta oltre 13 milioni di follower.
Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa PA, i familiari della vittima hanno espresso profondo dolore per la circolazione delle immagini. La polizia aveva già chiesto di non diffondere ulteriormente le riprese dell'aggressione. La famiglia, che ha descritto il 23enne come «un giovane uomo intelligente, caloroso e affascinante», ha spiegato che soffriva da diversi anni di una grave malattia psichica. I parenti si sono detti devastati dalla perdita e hanno rivolto un appello affinché venga interrotta la pubblicazione di contenuti relativi alla tragedia, in un momento che definiscono «eccezionalmente vulnerabile».
Nel frattempo, per giovedì mattina è prevista l'apertura di un'indagine per chiarire le circostanze dell'accaduto. Tra gli aspetti da approfondire figura anche l'eventuale ruolo dei forti farmaci prescritti al giovane. La famiglia ha espresso la speranza che le autorità possano fare piena luce sulle ragioni che lo hanno spinto a entrare nel recinto dell'animale.