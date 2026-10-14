Trump pubblica il video dell'attacco mortale di una tigre

Trump ha accompagnato la pubblicazione del video, che dovrebbe documentare l'incidente, con il commento: «Non metterti mai contro la natura!». Le immagini mostrano l'animale mentre si avvicina all'uomo, lo morde e lo graffia. Il presidente americano ha poi diffuso un secondo filmato, generato con l'intelligenza artificiale e accompagnato dalla canzone "The Lion Sleeps Tonight", che si conclude con una scena in cui Trump abbraccia la tigre. Il suo profilo su Truth Social conta oltre 13 milioni di follower.

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa PA, i familiari della vittima hanno espresso profondo dolore per la circolazione delle immagini. La polizia aveva già chiesto di non diffondere ulteriormente le riprese dell'aggressione. La famiglia, che ha descritto il 23enne come «un giovane uomo intelligente, caloroso e affascinante», ha spiegato che soffriva da diversi anni di una grave malattia psichica. I parenti si sono detti devastati dalla perdita e hanno rivolto un appello affinché venga interrotta la pubblicazione di contenuti relativi alla tragedia, in un momento che definiscono «eccezionalmente vulnerabile».