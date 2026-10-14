Creduta morta, si risveglia nella bara durante il suo funerale
È successo in Guatemala. La madre della 15enne aveva notato movimenti strani all'interno della bara. La giovane non era stata visitata da un medico.
È successo in Guatemala. La madre della 15enne aveva notato movimenti strani all'interno della bara. La giovane non era stata visitata da un medico.
GUATEMALA - Era stata creduta morta dalla famiglia, che aveva già organizzato il suo funerale. Ma durante la veglia funebre, una ragazza guatemalteca di 15 anni ha improvvisamente ripreso conoscenza mentre si trovava all'interno della bara. È accaduto a Sacapulas, in Guatemala, dove Yuleidy Ixcotoyac si è risvegliata davanti agli occhi increduli di parenti e vicini. A riportare la vicenda è Adp Noticias, attraverso un post pubblicato su X.
Secondo quanto raccontato dal padre, Abraham Ixcotoyac, alla televisione locale TV Sac, la giovane si era sentita male durante la notte. L'uomo aveva quindi deciso di accompagnarla in ospedale, ma durante il tragitto la ragazza aveva perso conoscenza. Non vedendola respirare e non riuscendo a percepirne il battito cardiaco, il padre si era convinto che fosse deceduta. Aveva così acquistato una bara presso un'agenzia funebre, riportando la figlia a casa senza che fosse stata visitata da un medico.
La famiglia aveva quindi iniziato a organizzare la veglia funebre, alla quale stavano partecipando parenti e vicini. È stato in quel momento che la madre, Lesvia Rios, ha notato qualcosa di inaspettato: la figlia si stava muovendo. «Ripetevo che era viva, non morta», ha raccontato la donna. Poco dopo, Yuleidy si è sollevata all'interno della bara, mentre i presenti, sorpresi dall'accaduto, le offrivano dell'acqua e la aiutavano a uscire.
La scena è stata ripresa in alcuni video successivamente circolati sui social network. Dopo aver ripreso conoscenza, la quindicenne ha raccontato di aver avvertito un forte dolore al petto prima di svenire. Un dettaglio che, tuttavia, non basta a chiarire le cause della perdita di conoscenza.
Restano infatti diversi interrogativi su quanto accaduto. La ragazza non era stata ricoverata né aveva ricevuto assistenza medica prima di essere dichiarata morta dai familiari. Al momento non risultano dichiarazioni pubbliche delle autorità sanitarie guatemalteche, né informazioni su eventuali accertamenti medici in grado di spiegare l'episodio o confermare le attuali condizioni di salute della giovane.