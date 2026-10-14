Creduta morta, si risveglia nella bara durante il suo funerale

La famiglia aveva quindi iniziato a organizzare la veglia funebre, alla quale stavano partecipando parenti e vicini. È stato in quel momento che la madre, Lesvia Rios, ha notato qualcosa di inaspettato: la figlia si stava muovendo. «Ripetevo che era viva, non morta», ha raccontato la donna. Poco dopo, Yuleidy si è sollevata all'interno della bara, mentre i presenti, sorpresi dall'accaduto, le offrivano dell'acqua e la aiutavano a uscire.

La scena è stata ripresa in alcuni video successivamente circolati sui social network. Dopo aver ripreso conoscenza, la quindicenne ha raccontato di aver avvertito un forte dolore al petto prima di svenire. Un dettaglio che, tuttavia, non basta a chiarire le cause della perdita di conoscenza.