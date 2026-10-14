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Lufthansa si aggiudica un nuovo partner: la compagnia aerea Tap

Avrà la responsabilità della gestione esecutiva e operativa
Lufthansa si aggiudica un nuovo partner: la compagnia aerea Tap
Deposit Photos
Fonte Ats Ans
di Redazione
Lufthansa si aggiudica un nuovo partner: la compagnia aerea Tap
Avrà la responsabilità della gestione esecutiva e operativa

LISBONA - La compagnia aerea tedesca Lufthansa è la vincitrice del concorso pubblico per la privatizzazione parziale della portoghese Tap, un'operazione da 1 miliardo e 200 milioni di euro. Lo ha annunciato il primo ministro Luís Montenegro alla fine del Consiglio dei ministri di oggi.

«Lufthansa avrà la responsabilità della gestione esecutiva e operativa», ha detto il premier, che ha sottolineato la valutazione della compagnia per due miliardi e mezzo di euro.

Lo Stato portoghese, detentore dell'intero capitale di Tap dal 2022, aveva avviato il processo di parziale privatizzazione della compagnia nazionale a settembre del 2025. Il 30 settembre scorso - a un anno di distanza e dopo la decisione del governo di Lisbona di prolungare la fase dei negoziati, per chiarire meglio le differenze fra le proposte sul tavolo - le due compagnie rimaste in gara, ovvero la casa madre di Swiss e il gruppo Air France-KLM, avevano presentato l'ultima versione delle loro offerte vincolanti.

Con questa privatizzazione il 44,9% del capitale spetta al nuovo partner privato, mentre un 5% dovrebbe essere riservato ai dipendenti del gruppo Tap. Lo Stato portoghese mantiene il controllo di maggioranza con almeno il 50,1% delle azioni della società.

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