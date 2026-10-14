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GUERRA IN UCRAINA

Mosca ignora Trump: Kiev al buio, accuse su Starlink

Crescono le tensioni tra Stati Uniti, Ucraina e Russia dopo i nuovi attacchi a Kiev e le polemiche sull'utilizzo di Starlink.
Mosca ignora Trump: Kiev al buio, accuse su Starlink
Mosca ignora Trump: Kiev al buio, accuse su Starlink
Governo ucraino
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Mosca ignora Trump: Kiev al buio, accuse su Starlink
Crescono le tensioni tra Stati Uniti, Ucraina e Russia dopo i nuovi attacchi a Kiev e le polemiche sull'utilizzo di Starlink.

KIEV - La Russia ha continuato a colpire le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, nonostante il recente cessate il fuoco annunciato dal presidente statunitense Donald Trump sugli attacchi agli impianti energetici. Tutte e tre le centrali termiche della capitale sono state prese di mira, ha riferito il primo ministro Serhij Korezkyj su Telegram.

Secondo il presidente ucraino Wolodymyr Selenskyj, i massicci bombardamenti hanno lasciato almeno 600.000 persone senza elettricità. Nel frattempo, l'entourage del presidente accusa il gestore del sistema internet satellitare statunitense Starlink di rallentare alcuni servizi essenziali per l'esercito.

La Russia avrebbe impiegato 39 missili balistici e oltre 102 droni contro la rete energetica ucraina e altre infrastrutture critiche, ha scritto Selenskyj sui social media. Gli attacchi avrebbero provocato danni significativi a 26 impianti elettrici e a quattro strutture del settore petrolifero e del gas.

Il Ministero della Difesa russo ha confermato in mattinata di aver colpito infrastrutture energetiche e di comunicazione a Kiev, nei suoi dintorni e nella regione di Charkiw. Secondo Mosca, le strutture prese di mira sarebbero al servizio dell'industria degli armamenti e delle forze armate ucraine. Nel comunicato vengono menzionate esplicitamente anche le centrali termiche.

Selenskyj: «Palese disprezzo della Russia»
Selenskyj ha accusato Mosca di aver ignorato l'appello di Trump a sospendere gli attacchi contro le infrastrutture energetiche, denunciando un'operazione deliberata e di vasta portata. «Un tale palese disprezzo della Russia nei confronti dell'America non si era mai visto prima», ha dichiarato. Il presidente ucraino ha quindi invitato Trump a imporre dure sanzioni contro la Russia e ha chiesto ulteriori sistemi di difesa Patriot, considerati efficaci contro i missili balistici ma di cui l'Ucraina dispone in quantità insufficienti.

Secondo la polizia, il bilancio delle vittime a Kiev è salito a cinque morti. Altre due persone hanno perso la vita, stando alle autorità, negli attacchi avvenuti tra la sera e la notte nella regione di Dnipropetrowsk.

Accusa ucraina: Starlink rallentato?
Sul fronte delle comunicazioni, l'entourage di Selenskyj accusa il gestore di Starlink di aver rallentato alcuni servizi fondamentali per le operazioni militari. «Attualmente le restrizioni riguardano il 'pacchetto militare' dei servizi di StarShield; sono stati limitati a una velocità di 100 miglia (160 chilometri) all'ora», ha riferito sui social network il consigliere presidenziale Serhij Beskrestnow.

Secondo Beskrestnow, SpaceX, la società del miliardario Elon Musk che gestisce il servizio, non avrebbe informato l'esercito ucraino delle limitazioni. «Questo ha portato al fallimento di alcune missioni», ha scritto il consigliere, attribuendo la decisione alla «situazione politica attuale». Anche l'ex consigliere del Ministero della Difesa Serhij Sternenko aveva precedentemente segnalato le restrizioni. Al momento delle dichiarazioni non era arrivata alcuna conferma ufficiale.

L'esercito ucraino utilizza internet satellitare anche per guidare a distanza i droni verso i loro obiettivi. Questi velivoli volano generalmente a oltre 160 chilometri all'ora e una limitazione della velocità del servizio potrebbe causare l'interruzione del collegamento.

Rapporti tesi tra Kiev e Washington
Selenskyj aveva recentemente insistito affinché l'esercito ucraino potesse utilizzare le connessioni Starlink anche sopra il territorio russo. Finora, infatti, il servizio internet satellitare è attivo soltanto sul territorio ucraino.

I rapporti tra Washington e Kiev attraversano una fase di tensione. Secondo quanto riportato dai media, gli Stati Uniti avrebbero anche minacciato di interrompere la condivisione dei dati di ricognizione militare qualora l'Ucraina non si fosse mostrata più disponibile a un compromesso. Martedì Selenskyj ha inoltre accusato più volte Washington di non aver avvertito tempestivamente Kiev degli attacchi russi con missili balistici.

Sabato Musk si era schierato dalla parte del presidente statunitense, reagendo a una dichiarazione di Trump sugli attacchi ucraini contro le raffinerie russe. Sulla piattaforma X aveva scritto che Selenskyj si era spinto troppo oltre.

In precedenza, Kiev aveva criticato un accordo sul diesel tra Stati Uniti e Russia. Anche la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha definito mercoledì l'intesa una «decisione molto rischiosa». Intervenendo in Parlamento a Roma, la premier ha sostenuto che il forte aumento dei prezzi dei carburanti sarebbe dovuto principalmente alla guerra in Iran, e non a quella in Ucraina. «Pertanto, l'utilità di questa decisione è discutibile.» Secondo Meloni, l'accordo rischierebbe inoltre di contrastare gli sforzi per spingere il presidente russo Wladimir Putin a negoziare con l'Ucraina.

Non è la prima volta che ci sono problemi con Starlink

Gli sviluppi suscitano preoccupazione e irritazione anche nel governo della vicina Polonia. «Ehi, Elon Musk, grande uomo, stai di nuovo facendo politica con i tuoi prodotti?» ha scritto su X il ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski. «Come tuoi clienti europei, ti teniamo d'occhio.»

Ripercussioni anche in Russia
Anche la Russia deve fare i conti con gli attacchi di risposta ucraini. Il Ministero della Difesa ha annunciato in mattinata di aver respinto 902 droni. Il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, ha riferito che 180 velivoli senza pilota sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale. Complessivamente, 493 droni sarebbero stati diretti verso la regione di Mosca. Le cifre non sono verificabili in modo indipendente, ma danno un'indicazione dell'intensità dei contrattacchi.

Gli attacchi hanno provocato restrizioni in diversi aeroporti del Paese, secondo quanto riferito dalle agenzie russe citando l'autorità dell'aviazione Rosawiazija. Coinvolti anche i quattro scali della capitale, dove da giorni si registrano disagi: alcuni aerei in arrivo sono costretti a tornare indietro o ad atterrare altrove, mentre i passeggeri rimangono temporaneamente bloccati.

A Balakowo, nella regione di Saratow, una persona è rimasta uccisa in un attacco con droni ucraini, ha riferito il governatore Roman Bussargin su Telegram. Diversi edifici residenziali sarebbero stati danneggiati. Secondo quanto confermato dalla Sberbank all'agenzia Interfax, l'obiettivo dell'attacco era un centro di elaborazione dati della più grande banca russa. Tutti i sistemi continuerebbero comunque a funzionare normalmente.

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