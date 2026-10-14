Mosca ignora Trump: Kiev al buio, accuse su Starlink

La Russia avrebbe impiegato 39 missili balistici e oltre 102 droni contro la rete energetica ucraina e altre infrastrutture critiche, ha scritto Selenskyj sui social media. Gli attacchi avrebbero provocato danni significativi a 26 impianti elettrici e a quattro strutture del settore petrolifero e del gas.

Il Ministero della Difesa russo ha confermato in mattinata di aver colpito infrastrutture energetiche e di comunicazione a Kiev, nei suoi dintorni e nella regione di Charkiw. Secondo Mosca, le strutture prese di mira sarebbero al servizio dell'industria degli armamenti e delle forze armate ucraine. Nel comunicato vengono menzionate esplicitamente anche le centrali termiche.