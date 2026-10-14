Cisgiordania, raid israeliani contro due associazioni benefiche: cinque arresti
Secondo l'esercito israeliano e lo Shin Bet, le organizzazioni sarebbero state utilizzate per finanziare e sostenere Hamas e il Fplp.
RAMALLAH - Cinque persone arrestate e materiale informatico e documenti sequestrati. È il bilancio di due operazioni condotte dall'esercito israeliano (Idf) e dallo Shin Bet contro altrettante associazioni benefiche in Cisgiordania, sospettate di fungere da basi operative e finanziarie per organizzazioni terroristiche.
Secondo quanto comunicato dalle autorità israeliane, le cinque persone arrestate avrebbero collaborato con Hamas e con il Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp). Le operazioni hanno interessato gli uffici dell'associazione Addameer, a Ramallah, e quelli dell'Associazione islamica per la cura degli orfani, nel villaggio di Yatta.
Martedì le forze di sicurezza israeliane hanno effettuato un'incursione negli uffici di Addameer, sequestrando computer, documenti e libretti degli assegni che, secondo l'Idf e lo Shin Bet, presentavano contrassegni riconducibili a fondi di Hamas dichiarati illegali. Le autorità israeliane sostengono che l'associazione riceva finanziamenti destinati ad attività terroristiche e fornisca assistenza legale ai membri del Fplp detenuti.
Secondo le accuse israeliane, alcune persone attive all'interno di Addameer avrebbero inoltre partecipato all'attentato del 23 agosto 2019 alla sorgente di Danny, nel quale rimase uccisa Rina Shnerb.
Nelle scorse settimane, nell'ambito della stessa operazione, l'esercito israeliano era intervenuto anche negli uffici dell'Associazione islamica per la cura degli orfani, a Yatta. Stando alle indagini citate dall'Idf e dallo Shin Bet, l'ente, dichiarato illegale dalle autorità israeliane, avrebbe operato come braccio organizzativo e finanziario di Hamas, trasferendo fondi all'organizzazione e fornendo sostegno alle famiglie di militanti e detenuti.