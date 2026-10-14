Cisgiordania, raid israeliani contro due associazioni benefiche: cinque arresti

Nelle scorse settimane, nell'ambito della stessa operazione, l'esercito israeliano era intervenuto anche negli uffici dell'Associazione islamica per la cura degli orfani, a Yatta. Stando alle indagini citate dall'Idf e dallo Shin Bet, l'ente, dichiarato illegale dalle autorità israeliane, avrebbe operato come braccio organizzativo e finanziario di Hamas, trasferendo fondi all'organizzazione e fornendo sostegno alle famiglie di militanti e detenuti.