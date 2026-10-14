Netflix taglia circa 1000 posti di lavoro
Il colosso dello streaming riduce il personale del 6% per far fronte a una crescita più lenta del previsto
LOS GATOS - Netflix annuncia una significativa riduzione del personale. Il colosso dello streaming video taglierà circa il 6% dei posti di lavoro, pari a circa 1000 impieghi. La decisione arriva in un momento in cui la crescita dell'azienda procede più lentamente del previsto.
La misura è stata comunicata ai dipendenti attraverso un'e-mail firmata dai co-amministratori delegati Greg Peters e Ted Sarandos. Alla fine del 2025 Netflix contava circa 16mila dipendenti. Secondo quanto riportato dalla rivista specializzata Variety, i licenziamenti interesseranno diversi settori, tra cui le risorse umane, l'area legale e quella tecnologica.
Già alcune settimane fa, durante una conferenza, Sarandos aveva riconosciuto che l'azienda stava crescendo a un ritmo inferiore rispetto alle aspettative. Netflix mantiene comunque una posizione dominante nel mercato dello streaming video: secondo gli ultimi dati disponibili, alla fine del 2025 il servizio contava oltre 325 milioni di famiglie clienti. La società, tuttavia, pubblica le cifre relative agli utenti soltanto a intervalli irregolari.
Sullo sfondo si intensifica anche la concorrenza. Nel 2025 Netflix aveva tentato di acquisire gli studi cinematografici della storica Warner Brothers di Hollywood, ma la sua offerta era stata superata da quella del gruppo Paramount. Quest'ultimo punta ora a creare un concorrente di primo piano per Netflix, facendo leva anche sul servizio di streaming HBO Max di Warner.
Nonostante la riduzione dell'organico, Peters e Sarandos hanno assicurato che Netflix continuerà a investire nei settori con maggiori prospettive di crescita. I due dirigenti hanno però sottolineato la necessità di mantenere una rigorosa disciplina nella gestione delle risorse e di definire con attenzione le priorità. Ulteriori indicazioni sulla situazione finanziaria dell'azienda potrebbero arrivare la prossima settimana, quando Netflix presenterà i risultati trimestrali aggiornati.