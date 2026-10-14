Netflix taglia circa 1000 posti di lavoro

Nonostante la riduzione dell'organico, Peters e Sarandos hanno assicurato che Netflix continuerà a investire nei settori con maggiori prospettive di crescita. I due dirigenti hanno però sottolineato la necessità di mantenere una rigorosa disciplina nella gestione delle risorse e di definire con attenzione le priorità. Ulteriori indicazioni sulla situazione finanziaria dell'azienda potrebbero arrivare la prossima settimana, quando Netflix presenterà i risultati trimestrali aggiornati.