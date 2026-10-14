STATI UNITI
Gli USA inviano centinaia di soldati in America Latina contro il narcotraffico
Secondo il New York Times, i militari americani addestreranno le forze locali e parteciperanno a esercitazioni congiunte.
IMAGO / Avalon.red
Fonte Ats Ans
Gli USA inviano centinaia di soldati in America Latina contro il narcotraffico
Secondo il New York Times, i militari americani addestreranno le forze locali e parteciperanno a esercitazioni congiunte.
NEW YORK - Gli Stati Uniti stanno inviando alcune centinaia di soldati in America Latina per rafforzare la lotta contro il traffico di droga. Lo riferisce il New York Times, citando fonti a conoscenza dell'operazione.
Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense, i militari avranno il compito di addestrare le forze locali e partecipare a esercitazioni congiunte.
Il dispiegamento rientra nell'ambito dell'espansione della campagna del Pentagono contro il narcotraffico nella regione.
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