Starlink sotto accusa

Al centro delle tensioni c'è anche Starlink, il sistema di comunicazione satellitare sviluppato da SpaceX. Secondo il consigliere tecnologico ucraino Sergiy Beskrestnov, nella notte tra martedì e mercoledì sarebbe stato introdotto un limite di velocità per i terminali in movimento, senza alcun preavviso alle forze armate ucraine. La misura avrebbe provocato l'interruzione di diverse missioni e ostacolato le operazioni contro i droni Shahed russi. «È un grande errore, morirà gente», ha avvertito Zelensky, chiedendo a Elon Musk di ripristinare integralmente il servizio. Il miliardario ha però respinto ogni responsabilità, precisando che Starshield, la versione militare di Starlink, è sotto il controllo del governo statunitense e che eventuali restrizioni vengono decise dai militari e, in ultima istanza, dal presidente americano.

In serata, il ministero della Difesa ucraino ha comunicato un miglioramento della connessione Starlink, precisando tuttavia che SpaceX mantiene un limite di utilizzo in movimento pari a 161 chilometri orari. La vicenda ha provocato anche una reazione diplomatica della Polonia. Il ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski ha accusato Musk di interferire nuovamente nella politica attraverso i suoi prodotti, avvertendolo che i clienti europei stanno seguendo attentamente la situazione.