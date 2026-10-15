Crolla il tetto di una scuola: morti almeno 28 studenti
Arrestato il proprietario dello stabile
Arrestato il proprietario dello stabile
ISLAMABAD - Tragedia in Pakistan. Il tetto di una scuola è crollato provocando la morte di almeno 29 persone, tra cui 28 studenti e un'insegnante. Il dramma si è consumato nelle prime ore del mattino a Peshawar, nel nord-ovest del Paese. Il bilancio, comunicato dalle autorità locali, potrebbe aggravarsi: si teme infatti che altre persone siano ancora intrappolate sotto le macerie. Tra le vittime ci sarebbero anche sei ragazze.
Al momento del crollo, nelle aule si trovavano bambini fino a 12 anni, ha riferito Bilal Faizi, portavoce dei servizi di soccorso pakistani. Oltre 40 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, e sono state trasportate all'ospedale cittadino. A confermarlo è stato Mohamed Asim, portavoce della struttura sanitaria.
Diversi bambini sono stati colpiti dalle barre d'acciaio della struttura e versano in condizioni critiche. Le autorità sanitarie temono che il numero delle vittime possa aumentare nelle prossime ore.
Il proprietario della scuola è stato arrestato
Sul luogo della tragedia sono intervenute decine di squadre di soccorso, affiancate da volontari e mezzi pesanti, impegnate a rimuovere le macerie nella speranza di raggiungere eventuali superstiti. Secondo i media locali, le operazioni sono ancora in corso. Le immagini trasmesse dalle televisioni mostrano scene drammatiche: genitori disperati che corrono per le strade alla ricerca dei propri figli, mentre le ambulanze fanno la spola tra la scuola e gli ospedali.
Stando alle informazioni diffuse dalla polizia, l'edificio scolastico era composto da tre piani. Il proprietario della scuola è stato arrestato, mentre gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le cause del cedimento non sono ancora state chiarite.
Secondo le prime ricostruzioni della stampa locale, al momento del disastro all'interno dell'istituto si trovavano più di 100 bambini. Il dato, tuttavia, non ha ancora ricevuto una conferma ufficiale.
Una nuova tragedia dopo il crollo di Lahore
Il Pakistan è frequentemente teatro di crolli di edifici, spesso attribuiti al mancato rispetto delle norme di sicurezza e all'impiego di materiali da costruzione di scarsa qualità. Resta tuttavia da accertare se anche il cedimento della scuola di Peshawar sia riconducibile a queste criticità.
Un episodio analogo si era verificato a giugno a Lahore, dove il crollo del tetto di un istituto privato di ripetizioni aveva provocato la morte di oltre una dozzina di bambini. Secondo quanto riferito all'epoca dai media, alcune parti dell'edificio erano ancora in costruzione al momento della tragedia.