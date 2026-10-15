Crolla il tetto di una scuola: morti almeno 28 studenti

ISLAMABAD - Tragedia in Pakistan. Il tetto di una scuola è crollato provocando la morte di almeno 29 persone, tra cui 28 studenti e un'insegnante. Il dramma si è consumato nelle prime ore del mattino a Peshawar, nel nord-ovest del Paese. Il bilancio, comunicato dalle autorità locali, potrebbe aggravarsi: si teme infatti che altre persone siano ancora intrappolate sotto le macerie. Tra le vittime ci sarebbero anche sei ragazze.