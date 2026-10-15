Zelensky minaccia le raffinerie russe, Musk: «È ora che se ne vada»

Ha quindi affermato che i militari non hanno ricevuto alcun preavviso in caso di attacchi missilistici russi, mentre le comunicazioni satellitari di Starlink erano state rallentate in tutto il Paese, con ripercussioni sulle operazioni in prima linea. Il leader ucraino ha poi respinto l'ipotesi che i guasti di Starlink fossero dovuti a un problema tecnico.

Il presidente Usa, Donald Trump, ha negato che Washington ha smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina mentre l'amministratore delegato di SpaceX, Elon Musk, afferma che i sistemi Starshield - la rete satellitare di livello militare basata su Starlink - sono di proprietà e sotto il controllo del governo Usa e che qualsiasi limite di velocità è in ultima analisi deciso da Washington.