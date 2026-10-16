Cinema e dialogo possono cambiare il mondo?

Alle 18, sempre al Cinema Corso, Roberto Antonini e Naima Chicherio presenteranno il libro "Un deserto senza pace. Capire il conflitto israelo-palestinese", con prefazione di Francesco Caferri e introduzione di Federica Frediani. Il saggio propone una ricostruzione utile a orientarsi nella lunga storia del conflitto israelo-palestinese. L’incontro, a entrata gratuita, è organizzato in collaborazione con Edizioni Casagrande, Biblioteca cantonale di Lugano e Libreria Il Segnalibro. Modererà Stefano Vassere, direttore delle Biblioteche cantonali del Sistema bibliotecario ticinese. Dalle 17.30 sarà possibile sfogliare e acquistare il volume in anteprima.