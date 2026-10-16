Dentro le «fotografie» di MeteoSvizzera: così nasce una previsione

Ma come si costruisce questa fotografia? «Si parte da tre tipi di dati», spiega Gaia: «quelli provenienti dalle stazioni meteorologiche al suolo, quindi temperatura, pressione, direzione e velocità del vento; quelli dei satelliti meteorologici e quelli dei radar meteorologici». È mettendo insieme tutte queste informazioni che prende forma la previsione, che per essere accurata non può fermarsi ai confini nazionali. «È importante conoscere non solo quello che succede in Svizzera, ma anche quello che succede attorno». I dati arrivano quindi «sia dalle stazioni di misura presenti sul territorio nazionale sia quelle gestite dagli altri servizi meteorologici esteri, europei ma anche extraeuropei». I radar permettono di capire se nell’atmosfera sono presenti precipitazioni e quale sia la loro intensità, distinguendo tra pioggia, neve e grandine.