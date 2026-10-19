Aeroporto di Zurigo, più destinazioni per l'inverno: 173 mete in 71 Paesi

ZURIGO - L'aeroporto di Zurigo amplia la propria offerta per la stagione invernale 2026/27. Il nuovo orario, che entrerà in vigore il prossimo 25 ottobre e resterà valido fino al 27 marzo, prevede collegamenti verso 173 destinazioni in 71 Paesi. Si tratta di quattro mete in più rispetto allo scorso anno, quando le città raggiungibili erano 169. Lo ha comunicato oggi il gestore dello scalo.