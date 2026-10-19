Aeroporto di Zurigo, più destinazioni per l'inverno: 173 mete in 71 Paesi
Dal 25 ottobre nuove rotte per India, Marocco e Costa Rica. Aumentano anche i collegamenti con l'Asia.
ZURIGO - L'aeroporto di Zurigo amplia la propria offerta per la stagione invernale 2026/27. Il nuovo orario, che entrerà in vigore il prossimo 25 ottobre e resterà valido fino al 27 marzo, prevede collegamenti verso 173 destinazioni in 71 Paesi. Si tratta di quattro mete in più rispetto allo scorso anno, quando le città raggiungibili erano 169. Lo ha comunicato oggi il gestore dello scalo.
Tra le principali novità figurano nuovi collegamenti intercontinentali. Swiss offrirà cinque voli diretti alla settimana verso Bangalore, in India, mentre Easyjet introdurrà due collegamenti settimanali con Marrakech, in Marocco. Edelweiss volerà invece due volte alla settimana verso San José, in Costa Rica.
L'offerta invernale comprenderà anche collegamenti con la Lapponia, operati dalla compagnia finlandese Finnair.
Si rafforzano inoltre i collegamenti con l'Asia. A partire da gennaio, Thai Airways aumenterà le frequenze sulla rotta per Bangkok, portandole a undici voli settimanali. Cathay Pacific, dal canto suo, incrementerà la capacità dei collegamenti con Hong Kong, impiegando un Airbus di maggiori dimensioni.
Il nuovo programma invernale resterà in vigore fino al 27 marzo 2027. Il gestore aeroportuale avverte tuttavia che, a causa dei conflitti in Medio Oriente, non si possono escludere modifiche all'offerta prevista.