In fiamme la biblioteca comunale di La Chaux-de-Fonds

Sul posto sono intervenute anche quattordici persone della protezione civile preposte alla tutela dei beni culturali. La biblioteca ospita anche opere rare e i pompieri devono effettuare «interventi molto mirati per evitare danni causati dall'acqua», ha precisato il portavoce.

Chiusa il lunedì

Al momento non è possibile stimare l'entità dei danni. Un'indagine è stata avviata per determinare le cause e le circostanze del rogo.