In fiamme la biblioteca comunale di La Chaux-de-Fonds
A prendere fuoco il tetto: stando alle autorità non si contano feriti
A prendere fuoco il tetto: stando alle autorità non si contano feriti
LA CHAUX-DE-FONDS (NE) - Un incendio è scoppiato questa mattina nella biblioteca comunale di La Chaux-de-Fonds (NE). Le fiamme, divampate dal tetto dell'edificio, sono state circoscritte nel primo pomeriggio, ma non sono ancora completamente domate. Non si registrano feriti.
«I pompieri devono in particolare verificare che non vi siano ancora focolai d'incendio. Sono state mobilitate risorse ingenti, in particolare vista la complessità dell'intervento in un luogo come una biblioteca», ha dichiarato a Keystone-ATS Georges-André Lozouet, portavoce della polizia cantonale di Neuchâtel.
Sul posto sono intervenute anche quattordici persone della protezione civile preposte alla tutela dei beni culturali. La biblioteca ospita anche opere rare e i pompieri devono effettuare «interventi molto mirati per evitare danni causati dall'acqua», ha precisato il portavoce.
Chiusa il lunedì
Al momento non è possibile stimare l'entità dei danni. Un'indagine è stata avviata per determinare le cause e le circostanze del rogo.
«La biblioteca è chiusa il lunedì e, nell'altra parte dell'edificio, gli studenti sono stati sfollati», ha aggiunto Lozouet. La biblioteca non potrà riaprire nemmeno domani. Per i giorni successivi, tutto dipenderà dall'evoluzione della situazione.
La biblioteca comunale si trova in un edificio storico che, oltre a un'imponente sala di lettura, ospita anche aule didattiche e sale musicali.