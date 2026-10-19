Picchiato da quattro minorenni, finisce all'ospedale
Il pestaggio è avvenuto nel fine settimana. Anche la vittima è minorenne
RECONVILIER - Un minorenne è stato picchiato e ferito nella notte tra sabato e domenica a Reconvilier (BE). I quattro presunti autori dell'aggressione, tutti di età inferiore ai 18 anni, sono stati provvisoriamente arrestati dalla polizia cantonale bernese.
Stando ai primi accertamenti, la vittima è stata aggredita fisicamente e verbalmente da diversi conoscenti nei pressi della stazione ferroviaria, ha indicato oggi in una nota la Magistratura cantonale dei minorenni. Gli aggressori hanno sferrato ripetuti calci al corpo del coetaneo mentre giaceva già a terra. Sono stati inoltre utilizzati diversi oggetti contundenti.
Il giovane ferito si è recato autonomamente in ospedale per ricevere cure mediche. I quattro sospettati, dopo provvedimenti di polizia, sono stati affidati nuovamente alla custodia dei loro genitori o tutori. Per chiarire l'esatta dinamica dei fatti, la Procura cantonale dei minorenni ha avviato un'indagine.