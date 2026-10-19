Picchiato da quattro minorenni, finisce all'ospedale

Stando ai primi accertamenti, la vittima è stata aggredita fisicamente e verbalmente da diversi conoscenti nei pressi della stazione ferroviaria, ha indicato oggi in una nota la Magistratura cantonale dei minorenni. Gli aggressori hanno sferrato ripetuti calci al corpo del coetaneo mentre giaceva già a terra. Sono stati inoltre utilizzati diversi oggetti contundenti.

Il giovane ferito si è recato autonomamente in ospedale per ricevere cure mediche. I quattro sospettati, dopo provvedimenti di polizia, sono stati affidati nuovamente alla custodia dei loro genitori o tutori. Per chiarire l'esatta dinamica dei fatti, la Procura cantonale dei minorenni ha avviato un'indagine.