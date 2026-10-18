Trump sta perdendo il controllo?

Inizialmente Elon Musk, la cui SpaceX gestisce l'infrastruttura satellitare, ha attribuito la responsabilità al Pentagono e, in ultima istanza, al presidente. Secondo Reuters, citando fonti ufficiali anonime statunitensi e occidentali, sarebbe stata proprio la Casa Bianca a ordinare una limitazione del sistema. Trump ha però negato qualsiasi coinvolgimento, dichiarando di non sapere chi abbia preso la decisione.

I colloqui tra Trump e Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha interpretato l'episodio come un tradimento, in un momento già segnato dalle tensioni con Washington. A peggiorare la situazione è stato l'annuncio di un possibile importante accordo per l'acquisto di carburante diesel russo, arrivato dopo un colloquio telefonico tra Trump e Vladimir Putin. Un'intesa che, secondo le critiche riportate nell'articolo, rischierebbe di aggirare le sanzioni e garantire nuove entrate alle casse del Cremlino.