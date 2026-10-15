Cerca e trova immobili
Segnalaci
GERMANIA

Volkswagen prepara un nuovo richiamo: problemi alle batterie di diversi modelli

Coinvolte alcune migliaia di vetture elettriche prodotte tra il 2023 e il 2025. Interessati diversi modelli della famiglia ID. e Cupra Born.
Volkswagen prepara un nuovo richiamo: problemi alle batterie di diversi modelli
Depositphotos (sserdarbasak)
Fonte Ats Ans
di Redazione
Volkswagen prepara un nuovo richiamo: problemi alle batterie di diversi modelli
Coinvolte alcune migliaia di vetture elettriche prodotte tra il 2023 e il 2025. Interessati diversi modelli della famiglia ID. e Cupra Born.

BERLINO - Volkswagen si prepara a una nuova campagna di richiamo che potrebbe coinvolgere alcune migliaia di veicoli elettrici. A poche settimane da un precedente intervento che aveva interessato milioni di automobili a causa di una vite difettosa, il costruttore tedesco deve ora fare i conti con possibili problemi alle batterie.

Secondo quanto comunicato da un portavoce dell'azienda, i controlli interni di qualità hanno evidenziato che alcune celle delle batterie ad alta tensione installate su determinati veicoli della famiglia ID. non soddisfano i requisiti previsti.

Stando alle informazioni riportate dal quotidiano economico tedesco Handelsblatt, il richiamo riguarderebbe diversi modelli elettrici Volkswagen, tra cui ID.3, ID.4, ID.7 e ID. Buzz, prodotti in specifici periodi compresi tra il 2023 e il 2025.

Alla lista si aggiungerebbero anche alcune migliaia di Cupra Born, sempre secondo Handelsblatt. I modelli del marchio Skoda, invece, non dovrebbero essere coinvolti nella campagna.

Al momento Volkswagen ha confermato che il problema riguarda alcune migliaia di veicoli, senza fornire ulteriori dettagli sulla distribuzione geografica delle vetture interessate.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
auto elettrichebatterie difettoserichiamo autovolkswagen
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Chi non lavora, non va in pensione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
78
249

Chi non lavora, non va in pensione

Tragedia al Ritom: scoperta la causa dell'esplosione
LIVE
QUINTO
2 gior

Tragedia al Ritom: scoperta la causa dell'esplosione

«La mia vita con 1061 franchi al mese»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
34
76

«La mia vita con 1061 franchi al mese»

Medico in carcere per presunti reati sessuali
LIVE
LOCARNESE
8 ore

Medico in carcere per presunti reati sessuali

Ombre e sospetti su Lugano
LIVE
CANTONE
2 gior
28
53

Ombre e sospetti su Lugano

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
22

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»

Un incidente nella Vedeggio-Cassarate ha mandato in tilt il traffico
LIVE
TRAFFICO
2 gior
7
60

Un incidente nella Vedeggio-Cassarate ha mandato in tilt il traffico

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri
LIVE
FRANCIA
1 gior
1
13

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri

Tentato omicidio, un arresto nel Luganese
LIVE
CANTONE
8 ore
15
48

Tentato omicidio, un arresto nel Luganese

L'investimento nelle piantagioni di teak fallisce: 800 svizzeri tremano
LIVE
SVIZZERA
17 ore
8
22

L'investimento nelle piantagioni di teak fallisce: 800 svizzeri tremano

Emily, cinque anni, pilota di kart e... squalificata
LIVE
KART
2 gior
22
53

Emily, cinque anni, pilota di kart e... squalificata

Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli
LIVE
CHIASSO
1 gior
48
58

Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer
LIVE
BELGIO
1 gior

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa
LIVE
LOCARNESE
1 gior

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa

Orologio e lingotto d’oro a Trump, Seco: «Erano per il popolo americano»
LIVE
SVIZZERA/USA
1 gior
16
139

Orologio e lingotto d’oro a Trump, Seco: «Erano per il popolo americano»

Zaino sospetto, ma era un falso allarme
LIVE
CHIASSO
2 gior
5
30

Zaino sospetto, ma era un falso allarme

Eredità? “No grazie!”...ecco cosa c’è dietro
LIVE
CANTONE
17 ore
11

Eredità? “No grazie!”...ecco cosa c’è dietro

«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»
LIVE
CANTONE
3 gior
13

«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»

Il franco svizzero torna a correre: «L'euro si indebolirà ancora»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16

Il franco svizzero torna a correre: «L'euro si indebolirà ancora»

Ultima puntata al Casinò Admiral: chiude la poker room
LIVE
MENDRISIO
2 gior
2
22

Ultima puntata al Casinò Admiral: chiude la poker room

Ritrovata la 19enne scomparsa
LIVE
CANTONE
12 ore

Ritrovata la 19enne scomparsa

Viaggio da incubo sul treno Zurigo-Coira: 35enne vittima di molestie
LIVE
ZURIGO
13 ore
19
120

Viaggio da incubo sul treno Zurigo-Coira: 35enne vittima di molestie

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»
LIVE
HOCKEY
1 gior
1
31

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»

Sentenza di fallimento per Roberto Ostinelli: «Ma non arretro di un millimetro»
LIVE
CANTONE
1 gior
55
103

Sentenza di fallimento per Roberto Ostinelli: «Ma non arretro di un millimetro»

Pollo contaminato: coinvolte tre catene di supermercati
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
15

Pollo contaminato: coinvolte tre catene di supermercati

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?
LIVE
CHIASSO
1 gior
71
75

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?

La protesta dei neolaureati in Ticino: «Dopo la laurea solo stage malpagati»
LIVE
CANTONE
1 gior
71
98

La protesta dei neolaureati in Ticino: «Dopo la laurea solo stage malpagati»

Con i piedi per terra e senza scandali: i Sommer erano considerati una coppia da manuale
LIVE
BELGIO
12 ore
8
15

Con i piedi per terra e senza scandali: i Sommer erano considerati una coppia da manuale

Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video
LIVE
BELLINZONA
17 ore
3
29

Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video

Perché gli hacker stanno prendendo di mira le casse pensioni
LIVE
SVIZZERA
2 gior
4
26

Perché gli hacker stanno prendendo di mira le casse pensioni

Como-Brogeda, traffico nel caos: «40 minuti per 5 chilometri e code senza fine»
LIVE
CONFINE
2 gior
25
41

Como-Brogeda, traffico nel caos: «40 minuti per 5 chilometri e code senza fine»

Rifiuti abbandonati per strada: le tracce portano in Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
19
75

Rifiuti abbandonati per strada: le tracce portano in Ticino

70 franchi per un chilometro e mezzo: «Questa è taxi-usura»
LIVE
ZURIGO
4 ore
11
40

70 franchi per un chilometro e mezzo: «Questa è taxi-usura»

Niente vacanze, ristoranti e sport. Sono i poveri del Ticino
LIVE
LUGANO
6 ore
26
87

Niente vacanze, ristoranti e sport. Sono i poveri del Ticino

Basta un incidente e tutto si ferma
LIVE
LUGANO
1 gior
79

Basta un incidente e tutto si ferma

UBS lascia la Svizzera? Sul tavolo tre possibili scenari
LIVE
SVIZZERA
16 ore
32
110

UBS lascia la Svizzera? Sul tavolo tre possibili scenari

La povertà dietro la porta di casa: «In Ticino è particolarmente grave»
LIVE
CANTONE
11 ore
30
65

La povertà dietro la porta di casa: «In Ticino è particolarmente grave»

Da un paesino di 1'000 anime alla WWE, ora Miss Monica arriva in Ticino
LIVE
LUGANO
1 gior
4
29

Da un paesino di 1'000 anime alla WWE, ora Miss Monica arriva in Ticino

Un grande Lugano si regala un debutto europeo da sogno
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
3 ore
36
71

Un grande Lugano si regala un debutto europeo da sogno

«Mattia ha dei problemi, ma sono bei problemi»
LIVE
FCL
2 gior
3
10

«Mattia ha dei problemi, ma sono bei problemi»

Un'insolita tifosa al campo da calcio, il guardiacaccia la abbatte
LIVE
SVIZZERA
2 gior
33
164

Un'insolita tifosa al campo da calcio, il guardiacaccia la abbatte

Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
1
11

Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)

«Ho investito nella mia formazione. Ma dove sono i posti di lavoro?»
LIVE
LUGANO
2 gior
29
45

«Ho investito nella mia formazione. Ma dove sono i posti di lavoro?»

Nuova avventura per Mauro Pini
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
10
19

Nuova avventura per Mauro Pini

Easy Work chiude i battenti: a rischio 264 posti di lavoro
LIVE
CHIASSO
1 gior
7
24

Easy Work chiude i battenti: a rischio 264 posti di lavoro

È morto RJ Mitte, l'attore di “Breaking Bad”
LIVE
STATI UNITI
2 gior

È morto RJ Mitte, l'attore di “Breaking Bad”

Si spaccia per francese e apre due aziende in Svizzera: un dettaglio lo incastra
LIVE
GINEVRA/ZURIGO
2 gior
8
19

Si spaccia per francese e apre due aziende in Svizzera: un dettaglio lo incastra

«Quando mi sono trasferita in Cina»: la risposta della portavoce della Casa Bianca fa discutere
LIVE
STATI UNITI
13 ore
10
42

«Quando mi sono trasferita in Cina»: la risposta della portavoce della Casa Bianca fa discutere

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Uomo armato in una scuola elementare in Oregon: ucciso dalla polizia
LIVE
STATI UNITI
10 min

Uomo armato in una scuola elementare in Oregon: ucciso dalla polizia

Macron incontra Zelensky: «Mosca è impantanata, Kiev va sostenuta»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
1 ora
1
43

Macron incontra Zelensky: «Mosca è impantanata, Kiev va sostenuta»

Trump scherza: «Un robot al mio posto per la campagna elettorale»
LIVE
STATI UNITI
3 ore
4

Trump scherza: «Un robot al mio posto per la campagna elettorale»

Travolto da un'auto in provincia di Varese, morto bimbo di 5 anni
LIVE
ITALIA
5 ore

Travolto da un'auto in provincia di Varese, morto bimbo di 5 anni

L'Ucraina ha esaurito i missili Patriot: «Più vulnerabile agli attacchi russi»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
6 ore
15
107

L'Ucraina ha esaurito i missili Patriot: «Più vulnerabile agli attacchi russi»

«La fucilazione non sarà in streaming»
LIVE
STATI UNITI
7 ore
11
26

«La fucilazione non sarà in streaming»

Ricercato per omicidio in Pakistan, arrestato a Como
LIVE
ITALIA
9 ore
1
15

Ricercato per omicidio in Pakistan, arrestato a Como

Papa Leone torna a "ruggire": fa già fisioterapia
LIVE
ITALIA
9 ore
1
20

Papa Leone torna a "ruggire": fa già fisioterapia

Crolla il tetto di una scuola in Pakistan: i morti salgono a 35
LIVE
PAKISTAN
10 ore
3

Crolla il tetto di una scuola in Pakistan: i morti salgono a 35

Fugge col Suv all'alt dei carabinieri, ancora guai per Fabrizio Corona
LIVE
ITALIA
11 ore
20
58

Fugge col Suv all'alt dei carabinieri, ancora guai per Fabrizio Corona