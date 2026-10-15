Volkswagen prepara un nuovo richiamo: problemi alle batterie di diversi modelli
Coinvolte alcune migliaia di vetture elettriche prodotte tra il 2023 e il 2025. Interessati diversi modelli della famiglia ID. e Cupra Born.
BERLINO - Volkswagen si prepara a una nuova campagna di richiamo che potrebbe coinvolgere alcune migliaia di veicoli elettrici. A poche settimane da un precedente intervento che aveva interessato milioni di automobili a causa di una vite difettosa, il costruttore tedesco deve ora fare i conti con possibili problemi alle batterie.
Secondo quanto comunicato da un portavoce dell'azienda, i controlli interni di qualità hanno evidenziato che alcune celle delle batterie ad alta tensione installate su determinati veicoli della famiglia ID. non soddisfano i requisiti previsti.
Stando alle informazioni riportate dal quotidiano economico tedesco Handelsblatt, il richiamo riguarderebbe diversi modelli elettrici Volkswagen, tra cui ID.3, ID.4, ID.7 e ID. Buzz, prodotti in specifici periodi compresi tra il 2023 e il 2025.
Alla lista si aggiungerebbero anche alcune migliaia di Cupra Born, sempre secondo Handelsblatt. I modelli del marchio Skoda, invece, non dovrebbero essere coinvolti nella campagna.
Al momento Volkswagen ha confermato che il problema riguarda alcune migliaia di veicoli, senza fornire ulteriori dettagli sulla distribuzione geografica delle vetture interessate.