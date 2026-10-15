Volkswagen prepara un nuovo richiamo: problemi alle batterie di diversi modelli

Stando alle informazioni riportate dal quotidiano economico tedesco Handelsblatt, il richiamo riguarderebbe diversi modelli elettrici Volkswagen, tra cui ID.3, ID.4, ID.7 e ID. Buzz, prodotti in specifici periodi compresi tra il 2023 e il 2025.

Alla lista si aggiungerebbero anche alcune migliaia di Cupra Born, sempre secondo Handelsblatt. I modelli del marchio Skoda, invece, non dovrebbero essere coinvolti nella campagna.