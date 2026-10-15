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Travolto da un'auto in provincia di Varese, morto bimbo di 5 anni

Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva a Bergamo, alla guida dell'auto una 80enne
Travolto da un'auto in provincia di Varese, morto bimbo di 5 anni
Depositphotos (Jose Hernandez Camera 51)
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Travolto da un'auto in provincia di Varese, morto bimbo di 5 anni
Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva a Bergamo, alla guida dell'auto una 80enne

GALLARATE - È morto oggi all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì in via Arconti, nel quartiere Cedrate di Gallarate, in provincia di Varese.

Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. Le condizioni del bambino erano apparse subito gravissime a causa dei traumi riportati e della consistente perdita di sangue.

Dopo le manovre di rianimazione e stabilizzazione, il piccolo era stato intubato e trasportato d'urgenza nel centro bergamasco specializzato nelle emergenze pediatriche. Sulla dinamica dell'investimento sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Gallarate.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino si trovava con la madre e avrebbe attraversato la strada dopo essersi allontanato per un istante da lei, finendo sulla traiettoria dell'auto diretta verso il centro cittadino.

L'impatto è avvenuto in un tratto rettilineo di via Arconti, a breve distanza da un attraversamento pedonale. Gli investigatori stanno ancora lavorando per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto, comprese le condizioni di circolazione e la velocità del veicolo.

La conducente era stata iscritta nel registro degli indagati per lesioni stradali gravi, come atto dovuto. Dopo la morte del bambino, il pubblico ministero Giulia Grillo procederà alla riqualificazione dell'ipotesi di reato in omicidio stradale, una volta acquisita la documentazione dall'ospedale di Bergamo.

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gallarateincidente stradale

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