Travolto da un'auto in provincia di Varese, morto bimbo di 5 anni

Dopo le manovre di rianimazione e stabilizzazione, il piccolo era stato intubato e trasportato d'urgenza nel centro bergamasco specializzato nelle emergenze pediatriche. Sulla dinamica dell'investimento sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Gallarate.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino si trovava con la madre e avrebbe attraversato la strada dopo essersi allontanato per un istante da lei, finendo sulla traiettoria dell'auto diretta verso il centro cittadino.