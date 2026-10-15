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GUERRA IN UCRAINA

L'Ucraina ha esaurito i missili Patriot: «Più vulnerabile agli attacchi russi»

Secondo una fonte citata dalla Cnn, Kiev non dispone più degli intercettori statunitensi fondamentali per contrastare i missili balistici russi.
L'Ucraina ha esaurito i missili Patriot: «Più vulnerabile agli attacchi russi»
IMAGO/Björn Trotzki
Fonte Ats Ans
di Redazione
L'Ucraina ha esaurito i missili Patriot: «Più vulnerabile agli attacchi russi»
Secondo una fonte citata dalla Cnn, Kiev non dispone più degli intercettori statunitensi fondamentali per contrastare i missili balistici russi.

KIEV - L'Ucraina avrebbe esaurito le scorte di missili intercettori per i sistemi di difesa aerea Patriot, di fabbricazione statunitense. A riferirlo alla Cnn è una fonte a conoscenza della situazione, secondo la quale la carenza rende il Paese più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi.

I missili Patriot rappresentano una componente fondamentale della difesa aerea ucraina. Si tratta infatti di una delle poche armi a disposizione di Kiev in grado di intercettare e abbattere i missili balistici utilizzati dalla Russia.

Il rischio di un esaurimento delle scorte era stato segnalato più volte dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Negli ultimi mesi, il leader di Kiev aveva ripetutamente lanciato l'allarme sulla progressiva diminuzione degli intercettori Patriot di fabbricazione americana.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, la situazione sarebbe ora arrivata a un punto critico, con l'esaurimento delle scorte disponibili. Una circostanza che potrebbe compromettere la capacità dell'Ucraina di proteggersi dagli attacchi con missili balistici russi.

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