«La fucilazione non sarà in streaming»

«Nidal Malik Hasan, un ex maggiore dell'esercito statunitense trasformatosi in traditore, è un uomo profondamente malvagio che ha ucciso 13 persone, tra cui una soldatessa incinta, deceduta insieme al figlio che portava in grembo, e ne ha ferite molto gravemente altre 32, tutte innocenti», ha detto Trump criticando l'Fbi di Barack Obama che «intercettò comunicazioni elettroniche tra Hasan e il religioso radicale yemenita-americano Anwar al-Awlaki» ma concluse che «le e-mail di Hasan non costituivano una minaccia».

Il presidente quindi spiega che inizialmente aveva pensato che le trasmissioni in streaming della fucilazione «avrebbe potuto costituire un forte deterrente, mostrando al mondo come l'America tratti i terroristi e la feccia come Hasan. Tuttavia, molte persone perbene e animate da buone intenzioni preferirebbero non vederlo morire, né in streaming né attraverso qualsiasi altro mezzo visivo».