Crolla il tetto di una scuola in Pakistan: i morti salgono a 35
La tragedia a Peshawar. Oltre 50 i feriti, alcuni in condizioni critiche. Arrestato il proprietario della scuola, aperta un'inchiesta.
PESHAWAR - Almeno 34 studenti e un'insegnante hanno perso la vita nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Lo hanno riferito le autorità locali. Il bilancio è destinato ad aggravarsi: oltre 50 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, e sono state trasportate in un ospedale della città.
La tragedia si è verificata nelle prime ore del mattino, mentre i bambini, alcuni dei quali di età non superiore ai dodici anni, si trovavano nelle loro aule. Secondo Bilal Faizi, portavoce dei servizi di soccorso pakistani, il tetto è crollato improvvisamente. Diversi alunni sono stati colpiti dalle barre d'acciaio precipitate insieme alla struttura e versano in condizioni critiche. Tra le vittime figurano anche sei bambine. «La mia famiglia non si riprenderà mai da questa catastrofe», ha raccontato in lacrime a un'emittente televisiva pakistana un padre che ha perso entrambi i figli. «La mia vita non sarà mai più la stessa».
Soccorsi ostacolati dalle strade strette
Le operazioni di salvataggio sono state particolarmente difficili a causa della posizione della scuola, situata in un quartiere residenziale densamente popolato, caratterizzato da vicoli stretti. Per ore decine di soccorritori, aiutati anche da volontari, hanno lavorato tra le macerie nel tentativo di raggiungere i bambini intrappolati. Le immagini trasmesse dalle televisioni locali hanno mostrato genitori disperati correre per le strade e ambulanze impegnate nel trasporto dei feriti. Verso mezzogiorno, secondo il portavoce Faizi, le operazioni di soccorso erano sostanzialmente concluse e proseguivano soltanto i lavori di sgombero. Le autorità hanno comunicato che non risultano più persone disperse.
Arrestato il proprietario della scuola
L'edificio interessato dal crollo aveva tre piani, secondo quanto riferito dalla polizia. Il proprietario dell'istituto è stato arrestato e le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le cause della tragedia, che al momento restano sconosciute. Il vice primo ministro e ministro degli Esteri pakistano, Ishaq Dar, ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime, affermando che l'accaduto ha profondamente scosso «l'intera nazione». Dar ha sottolineato che l'assistenza alle persone colpite rappresenta la priorità immediata e ha chiesto un rafforzamento degli standard di sicurezza negli edifici scolastici.
Il problema della sicurezza degli edifici
I crolli di edifici non sono episodi isolati in Pakistan, dove incidenti di questo tipo sono spesso associati al mancato rispetto delle norme di sicurezza e all'impiego di materiali da costruzione di qualità scadente. Un'altra tragedia aveva colpito il Paese lo scorso giugno, quando più di una dozzina di bambini aveva perso la vita a Lahore nel crollo del tetto di un istituto privato di ripetizioni. Secondo le informazioni diffuse all'epoca, alcune parti della struttura erano ancora in costruzione.