Crolla il tetto di una scuola in Pakistan: i morti salgono a 35

Soccorsi ostacolati dalle strade strette

Le operazioni di salvataggio sono state particolarmente difficili a causa della posizione della scuola, situata in un quartiere residenziale densamente popolato, caratterizzato da vicoli stretti. Per ore decine di soccorritori, aiutati anche da volontari, hanno lavorato tra le macerie nel tentativo di raggiungere i bambini intrappolati. Le immagini trasmesse dalle televisioni locali hanno mostrato genitori disperati correre per le strade e ambulanze impegnate nel trasporto dei feriti. Verso mezzogiorno, secondo il portavoce Faizi, le operazioni di soccorso erano sostanzialmente concluse e proseguivano soltanto i lavori di sgombero. Le autorità hanno comunicato che non risultano più persone disperse.

Arrestato il proprietario della scuola

L'edificio interessato dal crollo aveva tre piani, secondo quanto riferito dalla polizia. Il proprietario dell'istituto è stato arrestato e le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le cause della tragedia, che al momento restano sconosciute. Il vice primo ministro e ministro degli Esteri pakistano, Ishaq Dar, ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime, affermando che l'accaduto ha profondamente scosso «l'intera nazione». Dar ha sottolineato che l'assistenza alle persone colpite rappresenta la priorità immediata e ha chiesto un rafforzamento degli standard di sicurezza negli edifici scolastici.