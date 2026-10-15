Papa Leone torna a "ruggire": fa già fisioterapia

L'augurio di trump

Il presidente statunitense Donald Trump ha detto di augurarsi che Papa Leone «si rimetta» parlando con i giornalisti dopo un comizio in Arizona. In passato il presidente americano ha rivolto duri attacchi al pontefice che è stato operato ieri per un nodulo maligno al polmone.

Il fratello di papa Leone «è un mio amico. È una persona fantastica e, insieme alla moglie, è un mio grande sostenitore», ha aggiunto Trump. «La loro casa è piena di simboli Maga. Suo fratello ama molto il Papa», ha detto ancora il presidente statunitense.