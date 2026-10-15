Cerca e trova immobili
Segnalaci
ITALIA

Papa Leone torna a "ruggire": fa già fisioterapia

Il decorso dopo l'operazione al polmone procede senza complicazioni. Trump esprime i suoi auguri al Pontefice.
Papa Leone torna a "ruggire": fa già fisioterapia
IMAGO / Catholicpressphoto
Fonte Ats Ans
di Redazione
Papa Leone torna a "ruggire": fa già fisioterapia
Il decorso dopo l'operazione al polmone procede senza complicazioni. Trump esprime i suoi auguri al Pontefice.

CITTÀ DEL VATICANO - «Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente». Lo riferisce il bollettino medico di oggi.

Come noto, il Pontefice ha subito martedì al Policlinico Gemelli di Roma un'operazione per l'asportazione di un «adenocarcinoma polmonare».

L'augurio di trump
Il presidente statunitense Donald Trump ha detto di augurarsi che Papa Leone «si rimetta» parlando con i giornalisti dopo un comizio in Arizona. In passato il presidente americano ha rivolto duri attacchi al pontefice che è stato operato ieri per un nodulo maligno al polmone.

Il fratello di papa Leone «è un mio amico. È una persona fantastica e, insieme alla moglie, è un mio grande sostenitore», ha aggiunto Trump. «La loro casa è piena di simboli Maga. Suo fratello ama molto il Papa», ha detto ancora il presidente statunitense.

ITALIA
Papa Leone XIV operato ai polmoni: intervento riuscito
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
operazionepapa leonepolmonesalute
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Chi non lavora, non va in pensione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
78
244

Chi non lavora, non va in pensione

Tragedia al Ritom: scoperta la causa dell'esplosione
LIVE
QUINTO
2 gior

Tragedia al Ritom: scoperta la causa dell'esplosione

«La mia vita con 1061 franchi al mese»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
25
72

«La mia vita con 1061 franchi al mese»

Ombre e sospetti su Lugano
LIVE
CANTONE
2 gior
28
53

Ombre e sospetti su Lugano

Ruba i vestiti, scappa e dà di matto. Fermata
LIVE
BELLINZONA
2 gior
107

Ruba i vestiti, scappa e dà di matto. Fermata

Un incidente nella Vedeggio-Cassarate ha mandato in tilt il traffico
LIVE
TRAFFICO
1 gior
7
59

Un incidente nella Vedeggio-Cassarate ha mandato in tilt il traffico

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
20

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»

«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»
LIVE
CANTONE
3 gior
13

«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri
LIVE
FRANCIA
1 gior
1
12

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri

«Voglio sbarcare», e si getta in mare: salvata dopo venti ore in acqua
LIVE
DAL MONDO
2 gior
6
42

«Voglio sbarcare», e si getta in mare: salvata dopo venti ore in acqua

Emily, cinque anni, pilota di kart e... squalificata
LIVE
KART
2 gior
20
53

Emily, cinque anni, pilota di kart e... squalificata

Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli
LIVE
CHIASSO
20 ore
42
60

Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer
LIVE
BELGIO
1 gior

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer

L'investimento nelle piantagioni di teak fallisce: 800 svizzeri tremano
LIVE
SVIZZERA
8 ore
5
19

L'investimento nelle piantagioni di teak fallisce: 800 svizzeri tremano

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa
LIVE
LOCARNESE
1 gior

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa

Orologio e lingotto d’oro a Trump, Seco: «Erano per il popolo americano»
LIVE
SVIZZERA/USA
23 ore
16
139

Orologio e lingotto d’oro a Trump, Seco: «Erano per il popolo americano»

Zaino sospetto, ma era un falso allarme
LIVE
CHIASSO
2 gior
5
32

Zaino sospetto, ma era un falso allarme

Prezzo di benzina e diesel in calo
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
29

Prezzo di benzina e diesel in calo

Il franco svizzero torna a correre: «L'euro si indebolirà ancora»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16

Il franco svizzero torna a correre: «L'euro si indebolirà ancora»

Ultima puntata al Casinò Admiral: chiude la poker room
LIVE
MENDRISIO
2 gior
2
22

Ultima puntata al Casinò Admiral: chiude la poker room

Eredità? “No grazie!”...ecco cosa c’è dietro
LIVE
CANTONE
8 ore
11

Eredità? “No grazie!”...ecco cosa c’è dietro

Colto da un malore in bicicletta: è grave
LIVE
BIASCA
3 gior

Colto da un malore in bicicletta: è grave

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»
LIVE
HOCKEY
1 gior
1
30

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»

La scuola svizzera che acquista uno yacht da 13,5 milioni per fare lezione in mare
LIVE
VAUD
2 gior
16
73

La scuola svizzera che acquista uno yacht da 13,5 milioni per fare lezione in mare

Caso Gobbi: fughe di notizie, altri due episodi sotto la lente
LIVE
ATTUALITÀ
2 gior
41
83

Caso Gobbi: fughe di notizie, altri due episodi sotto la lente

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?
LIVE
CHIASSO
1 gior
71
76

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?

«Test antidoping con accanto mia madre morta»
LIVE
CICLISMO
2 gior
14
65

«Test antidoping con accanto mia madre morta»

Chiude l'azienda Wagner, 69 impieghi lasciati a casa
LIVE
APPENZELLO ESTERNO
2 gior
31

Chiude l'azienda Wagner, 69 impieghi lasciati a casa

Sentenza di fallimento per Roberto Ostinelli: «Ma non arretro di un millimetro»
LIVE
CANTONE
15 ore
44
102

Sentenza di fallimento per Roberto Ostinelli: «Ma non arretro di un millimetro»

La protesta dei neolaureati in Ticino: «Dopo la laurea solo stage malpagati»
LIVE
CANTONE
1 gior
70
96

La protesta dei neolaureati in Ticino: «Dopo la laurea solo stage malpagati»

Pollo contaminato: coinvolte tre catene di supermercati
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
13

Pollo contaminato: coinvolte tre catene di supermercati

Viaggio da incubo sul treno Zurigo-Coira: 35enne vittima di molestie
LIVE
ZURIGO
4 ore
17
100

Viaggio da incubo sul treno Zurigo-Coira: 35enne vittima di molestie

Improvvisamente tutti vogliono vedere le foto di questa campionessa del mondo
LIVE
RUGBY
2 gior
11
15

Improvvisamente tutti vogliono vedere le foto di questa campionessa del mondo

Perché gli hacker stanno prendendo di mira le casse pensioni
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4
26

Perché gli hacker stanno prendendo di mira le casse pensioni

Como-Brogeda, traffico nel caos: «40 minuti per 5 chilometri e code senza fine»
LIVE
CONFINE
1 gior
25
42

Como-Brogeda, traffico nel caos: «40 minuti per 5 chilometri e code senza fine»

Rifiuti abbandonati per strada: le tracce portano in Ticino
LIVE
CONFINE
20 ore
19
76

Rifiuti abbandonati per strada: le tracce portano in Ticino

Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video
LIVE
BELLINZONA
8 ore
3
28

Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video

Basta un incidente e tutto si ferma
LIVE
LUGANO
1 gior
79

Basta un incidente e tutto si ferma

«Mattia ha dei problemi, ma sono bei problemi»
LIVE
FCL
2 gior
3
10

«Mattia ha dei problemi, ma sono bei problemi»

Da un paesino di 1'000 anime alla WWE, ora Miss Monica arriva in Ticino
LIVE
LUGANO
1 gior
4
30

Da un paesino di 1'000 anime alla WWE, ora Miss Monica arriva in Ticino

UBS lascia la Svizzera? Sul tavolo tre possibili scenari
LIVE
SVIZZERA
7 ore
30
111

UBS lascia la Svizzera? Sul tavolo tre possibili scenari

Un'insolita tifosa al campo da calcio, il guardiacaccia la abbatte
LIVE
SVIZZERA
1 gior
33
167

Un'insolita tifosa al campo da calcio, il guardiacaccia la abbatte

Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
1
11

Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)

«Ho investito nella mia formazione. Ma dove sono i posti di lavoro?»
LIVE
LUGANO
2 gior
29
46

«Ho investito nella mia formazione. Ma dove sono i posti di lavoro?»

El-Niño “Godzilla”: così potrebbe influenzare il nostro inverno
LIVE
SVIZZERA
3 gior
8
21

El-Niño “Godzilla”: così potrebbe influenzare il nostro inverno

È morto RJ Mitte, l'attore di “Breaking Bad”
LIVE
STATI UNITI
2 gior

È morto RJ Mitte, l'attore di “Breaking Bad”

Easy Work chiude i battenti: a rischio 264 posti di lavoro
LIVE
CHIASSO
1 gior
7
24

Easy Work chiude i battenti: a rischio 264 posti di lavoro

Si spaccia per francese e apre due aziende in Svizzera: un dettaglio lo incastra
LIVE
GINEVRA/ZURIGO
2 gior
8
19

Si spaccia per francese e apre due aziende in Svizzera: un dettaglio lo incastra

La fine del Sistema Solare potrebbe essere più rapida del previsto
LIVE
DAL MONDO
2 gior
11
34

La fine del Sistema Solare potrebbe essere più rapida del previsto

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Crolla il tetto di una scuola in Pakistan: i morti salgono a 35
LIVE
PAKISTAN
1 ora

Crolla il tetto di una scuola in Pakistan: i morti salgono a 35

Fugge col Suv all'alt dei carabinieri, ancora guai per Fabrizio Corona
LIVE
ITALIA
2 ore
4
19

Fugge col Suv all'alt dei carabinieri, ancora guai per Fabrizio Corona

«Quando mi sono trasferita in Cina»: la risposta della portavoce della Casa Bianca fa discutere
LIVE
STATI UNITI
4 ore
9
29

«Quando mi sono trasferita in Cina»: la risposta della portavoce della Casa Bianca fa discutere

Crolla il tetto di una scuola: morti almeno 28 studenti
LIVE
PAKISTAN
4 ore
3

Crolla il tetto di una scuola: morti almeno 28 studenti

Zelensky minaccia le raffinerie russe, Musk: «È ora che se ne vada»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
5 ore
4
54

Zelensky minaccia le raffinerie russe, Musk: «È ora che se ne vada»

Fucilazione in diretta streaming, chiedono al Pentagono di annullarla
LIVE
DAL MONDO
6 ore
4
27

Fucilazione in diretta streaming, chiedono al Pentagono di annullarla

Sembra l'Oktoberfest, ma non lo è: 1440 casse di birra finiscono sull'A8
LIVE
GERMANIA
7 ore
1
12

Sembra l'Oktoberfest, ma non lo è: 1440 casse di birra finiscono sull'A8

Trump rivendica la Groenlandia: «Era della Danimarca, ora è nostra»
LIVE
STATI UNITI
15 ore
15
127

Trump rivendica la Groenlandia: «Era della Danimarca, ora è nostra»

Starlink sotto accusa
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
16 ore
41

Starlink sotto accusa

L'aeroporto di Francoforte rischia di rimanere senza cherosene
LIVE
GERMANIA
16 ore
3
27

L'aeroporto di Francoforte rischia di rimanere senza cherosene