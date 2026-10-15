Papa Leone torna a "ruggire": fa già fisioterapia
Il decorso dopo l'operazione al polmone procede senza complicazioni. Trump esprime i suoi auguri al Pontefice.
CITTÀ DEL VATICANO - «Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente». Lo riferisce il bollettino medico di oggi.
Come noto, il Pontefice ha subito martedì al Policlinico Gemelli di Roma un'operazione per l'asportazione di un «adenocarcinoma polmonare».
L'augurio di trump
Il presidente statunitense Donald Trump ha detto di augurarsi che Papa Leone «si rimetta» parlando con i giornalisti dopo un comizio in Arizona. In passato il presidente americano ha rivolto duri attacchi al pontefice che è stato operato ieri per un nodulo maligno al polmone.
Il fratello di papa Leone «è un mio amico. È una persona fantastica e, insieme alla moglie, è un mio grande sostenitore», ha aggiunto Trump. «La loro casa è piena di simboli Maga. Suo fratello ama molto il Papa», ha detto ancora il presidente statunitense.