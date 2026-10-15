Trump scherza: «Un robot al mio posto per la campagna elettorale»

«Li si manda in giro per la campagna elettorale, mentre io potrei restarmene a casa a guardarli in televisione», ha aggiunto Trump, salvo poi precisare: «Però, a me piace farlo di persona».

Il presidente è attualmente impegnato in un intenso programma di appuntamenti elettorali in vista delle elezioni di metà mandato. Dopo le tappe di questa settimana in Alaska, Arizona e Montana, Trump è atteso domani in Georgia e, nel fine settimana, in Kentucky.