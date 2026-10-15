Trump scherza: «Un robot al mio posto per la campagna elettorale»
Il presidente americano ironizza alla Casa Bianca: «Potrei restare a casa a guardarli in televisione». Ma precisa: «Mi piace farlo di persona».
WASHINGTON - WASHINGTON - Un robot identico a Donald Trump da mandare in giro per gli Stati Uniti a fare campagna elettorale al posto del presidente. È l'idea, lanciata con ironia dallo stesso tycoon durante un evento alla Casa Bianca, mentre si prepara alle prossime tappe del suo tour in vista delle elezioni di metà mandato.
Trump ha scherzato sulla possibilità di utilizzare uno di «quei bellissimi robot», realizzati in modo da «sembrare esattamente» lui. «Non notereste la differenza. Li fanno davvero bene», ha assicurato il presidente americano.
«Li si manda in giro per la campagna elettorale, mentre io potrei restarmene a casa a guardarli in televisione», ha aggiunto Trump, salvo poi precisare: «Però, a me piace farlo di persona».
Il presidente è attualmente impegnato in un intenso programma di appuntamenti elettorali in vista delle elezioni di metà mandato. Dopo le tappe di questa settimana in Alaska, Arizona e Montana, Trump è atteso domani in Georgia e, nel fine settimana, in Kentucky.