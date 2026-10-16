Adolescente si risveglia nella bara durante il funerale: indagine sui genitori

Secondo il racconto del padre, la ragazza aveva accusato un forte dolore al petto durante la notte. L'uomo aveva tentato di accompagnarla in ospedale, ma, non riuscendo più a percepirne il polso né il respiro durante il tragitto, aveva creduto che fosse morta ed era tornato a casa. La famiglia aveva quindi organizzato la veglia funebre senza una certificazione medica del decesso.

Durante la cerimonia, i presenti si sono accorti che la giovane si muoveva all'interno della bara. Trasferita inizialmente in una clinica privata, è stata successivamente ricoverata nell'ospedale regionale di Huehuetenango per ulteriori accertamenti. La Procura attende i risultati degli esami medici per chiarire le condizioni della ragazza e valutare eventuali responsabilità dei genitori.