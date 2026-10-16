Adolescente si risveglia nella bara durante il funerale: indagine sui genitori
I genitori erano convinti che fosse morta. Ma nella bara la ragazzina ha iniziato a muoversi. Ora la polizia sta indagando proprio sulla madre e il padre.
EL JOCOTE - Le autorità del Guatemala indagano su una possibile negligenza da parte dei genitori di una ragazza di 15 anni che ha mostrato segni di vita durante il proprio funerale, dopo essere rimasta per circa otto ore in una bara nel villaggio di El Jocote, nel comune di Sacapulas, nel dipartimento di Quiché.
La Procura generale della Nazione (Pgn) ha avviato accertamenti per stabilire se siano stati violati i diritti della minorenne ed è stata aperta un'indagine d'ufficio per chiarire le circostanze dell'accaduto. Al momento non sono state accertate responsabilità penali a carico dei familiari.
Secondo il racconto del padre, la ragazza aveva accusato un forte dolore al petto durante la notte. L'uomo aveva tentato di accompagnarla in ospedale, ma, non riuscendo più a percepirne il polso né il respiro durante il tragitto, aveva creduto che fosse morta ed era tornato a casa. La famiglia aveva quindi organizzato la veglia funebre senza una certificazione medica del decesso.
Durante la cerimonia, i presenti si sono accorti che la giovane si muoveva all'interno della bara. Trasferita inizialmente in una clinica privata, è stata successivamente ricoverata nell'ospedale regionale di Huehuetenango per ulteriori accertamenti. La Procura attende i risultati degli esami medici per chiarire le condizioni della ragazza e valutare eventuali responsabilità dei genitori.