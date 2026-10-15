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Uomo armato in una scuola elementare in Oregon: ucciso dalla polizia

È successo a Bend, negli Stati Uniti. Le autorità confermano la morte dell'uomo armato e la presenza di diversi feriti.
Uomo armato in una scuola elementare in Oregon: ucciso dalla polizia
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Fonte Ats Ans
di Redazione
Uomo armato in una scuola elementare in Oregon: ucciso dalla polizia
È successo a Bend, negli Stati Uniti. Le autorità confermano la morte dell'uomo armato e la presenza di diversi feriti.

NEW YORK - Un uomo armato che si trovava all'interno di una scuola elementare di Bend, nello Stato americano dell'Oregon, è stato ucciso.

A confermarlo è stata la polizia locale, che ha riferito anche della presenza di diversi feriti.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sul numero delle persone coinvolte né sulle loro condizioni.

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