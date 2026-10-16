Caos nei cieli italiani: traffico aereo dimezzato per un guasto

«Si esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole», ha poi sottolineato l'Enav, affermando che non c'è né un attacco hacker né un sabotaggio dietro al guasto.

Le anomalie «sulla rete geografica di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull'intero territorio nazionale» sono state riscontrate «nella notte», informa la nota. E «grazie all'attivazione dei sistemi di contingency previsti, Enav ha garantito fino alle ore 6:00 di questa mattina la regolare gestione del traffico aereo, senza alcuna riduzione della capacità operativa».