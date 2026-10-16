Caos nei cieli italiani: traffico aereo dimezzato per un guasto
Ritardi e cancellazioni coinvolgono voli in arrivo, partenza e sorvolo sull'Italia a causa di problemi tecnici nei sistemi di controllo.
ROMA - Traffico aereo fortemente rallentato in tutta Italia a causa di una serie di anomalie alla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull'intero territorio nazionale. La capacità di gestione del traffico aereo è al momento ridotta di circa il 50%.
«A partire dalle ore 6:00, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni - informa l'Enav, la società che gestisce il traffico aereo - sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano».
«Si esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole», ha poi sottolineato l'Enav, affermando che non c'è né un attacco hacker né un sabotaggio dietro al guasto.
Le anomalie «sulla rete geografica di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull'intero territorio nazionale» sono state riscontrate «nella notte», informa la nota. E «grazie all'attivazione dei sistemi di contingency previsti, Enav ha garantito fino alle ore 6:00 di questa mattina la regolare gestione del traffico aereo, senza alcuna riduzione della capacità operativa».
Le verifiche tecniche, «tuttora in corso, hanno individuato l'origine delle anomalie nella rete di trasmissione dati. Enav sta lavorando per individuare le cause e ripristinare la piena operatività dei sistemi».