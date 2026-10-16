Quasi 3'700 gli sfollati per il sisma

L'esecutivo prosegue con l'assistenza umanitaria distribuendo oltre 331 tonnellate di acqua e 16.000 confezioni di cibo in 117 comunità di quattro regioni. In alcune province sono già iniziati i lavori per riparare e ricostruire le case, procedendo in parallelo con la rimozione delle macerie.

L'emergenza coinvolge anche le infrastrutture pubbliche. Più di 600 scuole hanno subito danni e riapriranno solo dopo le valutazioni di sicurezza. Nel comparto medico 69 delle 842 strutture evacuate presentano danni lievi. È stata inoltre attivata una linea telefonica per offrire supporto psicologico alla popolazione.