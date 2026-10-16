Cerca e trova immobili
Segnalaci
PANAMA

Quasi 3'700 gli sfollati per il sisma

L’assistenza continua tra distribuzione di aiuti, ricostruzione delle abitazioni e supporto psicologico per la popolazione colpita.
Quasi 3'700 gli sfollati per il sisma
IMAGO / Xinhua
Fonte Ats Ans
di Redazione
+1
Quasi 3'700 gli sfollati per il sisma
L’assistenza continua tra distribuzione di aiuti, ricostruzione delle abitazioni e supporto psicologico per la popolazione colpita.

PANAMA - Il numero delle persone nei 45 centri di accoglienza allestiti a Panama, a seguito del terremoto del 9 ottobre, è salito a 3.696. Le autorità governative hanno registrato un incremento di 855 sfollati in un solo giorno.

L'esecutivo prosegue con l'assistenza umanitaria distribuendo oltre 331 tonnellate di acqua e 16.000 confezioni di cibo in 117 comunità di quattro regioni. In alcune province sono già iniziati i lavori per riparare e ricostruire le case, procedendo in parallelo con la rimozione delle macerie.

L'emergenza coinvolge anche le infrastrutture pubbliche. Più di 600 scuole hanno subito danni e riapriranno solo dopo le valutazioni di sicurezza. Nel comparto medico 69 delle 842 strutture evacuate presentano danni lievi. È stata inoltre attivata una linea telefonica per offrire supporto psicologico alla popolazione.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
emergenzapanamaterremoto
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Chi non lavora, non va in pensione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
79
249

Chi non lavora, non va in pensione

Tragedia al Ritom: scoperta la causa dell'esplosione
LIVE
QUINTO
2 gior

Tragedia al Ritom: scoperta la causa dell'esplosione

«La mia vita con 1061 franchi al mese»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
40
74

«La mia vita con 1061 franchi al mese»

Medico in carcere per presunti reati sessuali
LIVE
LOCARNESE
17 ore

Medico in carcere per presunti reati sessuali

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
21

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»

Un incidente nella Vedeggio-Cassarate ha mandato in tilt il traffico
LIVE
TRAFFICO
2 gior
7
59

Un incidente nella Vedeggio-Cassarate ha mandato in tilt il traffico

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri
LIVE
FRANCIA
1 gior
1
12

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri

Tentato omicidio, un arresto nel Luganese
LIVE
CANTONE
16 ore
15
46

Tentato omicidio, un arresto nel Luganese

L'investimento nelle piantagioni di teak fallisce: 800 svizzeri tremano
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
21

L'investimento nelle piantagioni di teak fallisce: 800 svizzeri tremano

Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli
LIVE
CHIASSO
1 gior
48
56

Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli

Emily, cinque anni, pilota di kart e... squalificata
LIVE
KART
2 gior
22
52

Emily, cinque anni, pilota di kart e... squalificata

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer
LIVE
BELGIO
1 gior

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer

Ombre e sospetti su Lugano
LIVE
CANTONE
3 gior
28
52

Ombre e sospetti su Lugano

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa
LIVE
LOCARNESE
2 gior

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa

Orologio e lingotto d’oro a Trump, Seco: «Erano per il popolo americano»
LIVE
SVIZZERA/USA
1 gior
16
139

Orologio e lingotto d’oro a Trump, Seco: «Erano per il popolo americano»

Zaino sospetto, ma era un falso allarme
LIVE
CHIASSO
2 gior
5
29

Zaino sospetto, ma era un falso allarme

Eredità? “No grazie!”...ecco cosa c’è dietro
LIVE
CANTONE
1 gior
11

Eredità? “No grazie!”...ecco cosa c’è dietro

Ritrovata la 19enne scomparsa
LIVE
CANTONE
20 ore

Ritrovata la 19enne scomparsa

Il franco svizzero torna a correre: «L'euro si indebolirà ancora»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15

Il franco svizzero torna a correre: «L'euro si indebolirà ancora»

70 franchi per un chilometro e mezzo: «Questa è taxi-usura»
LIVE
ZURIGO
13 ore
12
62

70 franchi per un chilometro e mezzo: «Questa è taxi-usura»

Viaggio da incubo sul treno Zurigo-Coira: 35enne vittima di molestie
LIVE
ZURIGO
21 ore
19
122

Viaggio da incubo sul treno Zurigo-Coira: 35enne vittima di molestie

«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»
LIVE
CANTONE
4 gior
13

«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»
LIVE
HOCKEY
2 gior
2
31

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»

Sentenza di fallimento per Roberto Ostinelli: «Ma non arretro di un millimetro»
LIVE
CANTONE
1 gior
70
100

Sentenza di fallimento per Roberto Ostinelli: «Ma non arretro di un millimetro»

Pollo contaminato: coinvolte tre catene di supermercati
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
14

Pollo contaminato: coinvolte tre catene di supermercati

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?
LIVE
CHIASSO
1 gior
71
74

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?

La protesta dei neolaureati in Ticino: «Dopo la laurea solo stage malpagati»
LIVE
CANTONE
2 gior
71
96

La protesta dei neolaureati in Ticino: «Dopo la laurea solo stage malpagati»

Ultima puntata al Casinò Admiral: chiude la poker room
LIVE
MENDRISIO
3 gior
2
21

Ultima puntata al Casinò Admiral: chiude la poker room

Un grande Lugano si regala un debutto europeo da sogno
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
11 ore
51
103

Un grande Lugano si regala un debutto europeo da sogno

Niente vacanze, ristoranti e sport. Sono i poveri del Ticino
LIVE
LUGANO
14 ore
33
106

Niente vacanze, ristoranti e sport. Sono i poveri del Ticino

Con i piedi per terra e senza scandali: i Sommer erano considerati una coppia da manuale
LIVE
BELGIO
21 ore
8
17

Con i piedi per terra e senza scandali: i Sommer erano considerati una coppia da manuale

Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video
LIVE
BELLINZONA
1 gior
3
29

Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video

Perché gli hacker stanno prendendo di mira le casse pensioni
LIVE
SVIZZERA
2 gior
4
25

Perché gli hacker stanno prendendo di mira le casse pensioni

Como-Brogeda, traffico nel caos: «40 minuti per 5 chilometri e code senza fine»
LIVE
CONFINE
2 gior
25
39

Como-Brogeda, traffico nel caos: «40 minuti per 5 chilometri e code senza fine»

Rifiuti abbandonati per strada: le tracce portano in Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
19
74

Rifiuti abbandonati per strada: le tracce portano in Ticino

UBS lascia la Svizzera? Sul tavolo tre possibili scenari
LIVE
SVIZZERA
1 gior
32
112

UBS lascia la Svizzera? Sul tavolo tre possibili scenari

Basta un incidente e tutto si ferma
LIVE
LUGANO
1 gior
79

Basta un incidente e tutto si ferma

La povertà dietro la porta di casa: «In Ticino è particolarmente grave»
LIVE
CANTONE
19 ore
30
66

La povertà dietro la porta di casa: «In Ticino è particolarmente grave»

Da un paesino di 1'000 anime alla WWE, ora Miss Monica arriva in Ticino
LIVE
LUGANO
2 gior
4
29

Da un paesino di 1'000 anime alla WWE, ora Miss Monica arriva in Ticino

Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
1
10

Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)

Un'insolita tifosa al campo da calcio, il guardiacaccia la abbatte
LIVE
SVIZZERA
2 gior
33
165

Un'insolita tifosa al campo da calcio, il guardiacaccia la abbatte

Preso Romano, perso Tresoldi: scippo e controscippo Italia
LIVE
CHAMPIONS LEAGUE
13 ore
4
21

Preso Romano, perso Tresoldi: scippo e controscippo Italia

Fugge col Suv all'alt dei carabinieri, ancora guai per Fabrizio Corona
LIVE
ITALIA
19 ore
21
58

Fugge col Suv all'alt dei carabinieri, ancora guai per Fabrizio Corona

Nuova avventura per Mauro Pini
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
10
18

Nuova avventura per Mauro Pini

Easy Work chiude i battenti: a rischio 264 posti di lavoro
LIVE
CHIASSO
2 gior
7
24

Easy Work chiude i battenti: a rischio 264 posti di lavoro

Auto in fiamme sull'A2, disagi in direzione sud
LIVE
MONTECENERI
16 ore
1
16

Auto in fiamme sull'A2, disagi in direzione sud

Si spaccia per francese e apre due aziende in Svizzera: un dettaglio lo incastra
LIVE
GINEVRA/ZURIGO
2 gior
8
19

Si spaccia per francese e apre due aziende in Svizzera: un dettaglio lo incastra

«Quando mi sono trasferita in Cina»: la risposta della portavoce della Casa Bianca fa discutere
LIVE
STATI UNITI
22 ore
10
43

«Quando mi sono trasferita in Cina»: la risposta della portavoce della Casa Bianca fa discutere

La fine del Sistema Solare potrebbe essere più rapida del previsto
LIVE
DAL MONDO
2 gior
11
33

La fine del Sistema Solare potrebbe essere più rapida del previsto

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Adolescente si risveglia nella bara durante il funerale: indagine sui genitori
LIVE
GUATEMALA
25 min

Adolescente si risveglia nella bara durante il funerale: indagine sui genitori

Tre bambini uccisi a scuola, un passante ferma il killer 16enne
LIVE
STATI UNITI
32 min
2

Tre bambini uccisi a scuola, un passante ferma il killer 16enne

Uomo armato in una scuola elementare in Oregon: ucciso dalla polizia
LIVE
STATI UNITI
8 ore
4

Uomo armato in una scuola elementare in Oregon: ucciso dalla polizia

Macron incontra Zelensky: «Mosca è impantanata, Kiev va sostenuta»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
10 ore
10
89

Macron incontra Zelensky: «Mosca è impantanata, Kiev va sostenuta»

Volkswagen prepara un nuovo richiamo: problemi alle batterie di diversi modelli
LIVE
GERMANIA
10 ore
2
17

Volkswagen prepara un nuovo richiamo: problemi alle batterie di diversi modelli

Trump scherza: «Un robot al mio posto per la campagna elettorale»
LIVE
STATI UNITI
11 ore
11

Trump scherza: «Un robot al mio posto per la campagna elettorale»

Travolto da un'auto in provincia di Varese, morto bimbo di 5 anni
LIVE
ITALIA
13 ore

Travolto da un'auto in provincia di Varese, morto bimbo di 5 anni

L'Ucraina ha esaurito i missili Patriot: «Più vulnerabile agli attacchi russi»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
15 ore
18
120

L'Ucraina ha esaurito i missili Patriot: «Più vulnerabile agli attacchi russi»

«La fucilazione non sarà in streaming»
LIVE
STATI UNITI
15 ore
11
31

«La fucilazione non sarà in streaming»

Ricercato per omicidio in Pakistan, arrestato a Como
LIVE
ITALIA
17 ore
1
15

Ricercato per omicidio in Pakistan, arrestato a Como