Sparatoria nella scuola elementare: morti 3 bambini

L'aggressore, un sedicenne che abitava a Bend, è stato ucciso da un passante che lo ha seguito all'interno della scuola e lo ha affrontato, evitando così una strage ancora peggiore. Per molti l'uomo, di cui la polizia non ha diffuso l'identità, è già un eroe. Non è chiaro come il passante-eroe sia entrato in azione e se avesse o meno il diritto di portare un'arma con sé vicino a una scuola. Il suo gesto però ha evitato quella che poteva essere una carneficina.

Il ragazzo è entrato con la forza nell'istituto, sparando alle porte chiuse per sbloccare le serrature. Poi ha iniziato a colpire con la sua «arma lunga». La polizia finora non ha reso noto che tipo di arma abbia usato. Non è noto ancora neanche il movente del killer né se conoscesse o meno qualcuno all'interno della scuola.