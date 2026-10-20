Buio, pioggia e foglie bagnate: ecco come evitare gli infortuni in bici

Il cambio dell'ora aumenta i rischi

La situazione richiede particolare attenzione anche in vista di domenica 25 ottobre, quando le lancette dell'orologio torneranno indietro di un'ora. Il buio arriverà prima, rendendo ancora più importante essere visibili agli altri utenti della strada.

A complicare gli spostamenti ci sono poi le condizioni tipiche della stagione: umidità, fogliame e superfici scivolose. La Suva invita a prestare particolare attenzione soprattutto nei tratti ombreggiati, sui ponti, lungo i sentieri forestali e nelle curve, dove il rischio di perdere aderenza è maggiore.