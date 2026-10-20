Buio, pioggia e foglie bagnate: ecco come evitare gli infortuni in bici
In autunno si registrano in media 6'770 infortuni in bicicletta. La Suva invita alla prudenza e offre consigli pratici su come circolare in modo sicuro.
LUCERNA - Strade bagnate, foglie scivolose e giornate sempre più corte. Con l'arrivo dell'autunno aumentano i rischi per chi si sposta in bicicletta o in e-bike. E i numeri lo confermano: ogni anno in Svizzera si registrano in media 6'770 infortuni in bici nei soli mesi di settembre, ottobre e novembre.
Il dato emerge dalle statistiche del Servizio centrale delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni, elaborate sulla media del periodo 2020-2024. Complessivamente, sono oltre 27mila le lavoratrici e i lavoratori che ogni anno subiscono un infortunio in bicicletta nella circolazione stradale.
Il cambio dell'ora aumenta i rischi
La situazione richiede particolare attenzione anche in vista di domenica 25 ottobre, quando le lancette dell'orologio torneranno indietro di un'ora. Il buio arriverà prima, rendendo ancora più importante essere visibili agli altri utenti della strada.
A complicare gli spostamenti ci sono poi le condizioni tipiche della stagione: umidità, fogliame e superfici scivolose. La Suva invita a prestare particolare attenzione soprattutto nei tratti ombreggiati, sui ponti, lungo i sentieri forestali e nelle curve, dove il rischio di perdere aderenza è maggiore.
«Molti di questi infortuni potrebbero essere evitati», sottolinea Andrea Lenz, responsabile campagne alla Suva. «Proprio in autunno conviene rivedere il proprio stile di guida. Spesso bastano piccoli adeguamenti in termini di velocità, attenzione e visibilità».
Come ridurre il rischio di cadute
La prevenzione comincia dalla visibilità. La Suva raccomanda di accendere sempre le luci quando necessario, indossare abiti chiari o riflettenti e dotare la bicicletta di catarifrangenti. Fondamentale anche l'utilizzo del casco.
Particolare attenzione va riservata alla frenata. In presenza di foglie bagnate o asfalto umido è consigliabile ridurre la velocità in anticipo e frenare in modo più dolce, evitando manovre brusche.
La Suva invita inoltre i ciclisti ad anticipare le situazioni di pericolo, mantenendosi sempre pronti a frenare. È importante prevedere tempo sufficiente per gli spostamenti, adeguare la velocità alle condizioni della strada, soprattutto quando si utilizza un'e-bike, ed evitare distrazioni provocate dal cellulare o dalle cuffie.
Un'app per individuare i punti pericolosi
Per aiutare chi pedala a muoversi con maggiore sicurezza, la Suva segnala anche l'applicazione «Cycle Track», pensata per gli utenti di biciclette tradizionali ed elettriche.
L'app registra i tragitti percorsi, fornisce consigli per una guida più sicura e segnala i punti critici e le zone maggiormente esposte al rischio di incidenti. Uno strumento che permette ai ciclisti di valutare le proprie abitudini e, quando necessario, modificare il comportamento alla guida.