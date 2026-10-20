Crans-Montana, interrogato nuovamente l'ex sindaco

L'ex sindaco, oggi ultrasessantenne, ha guidato l'allora Comune di Chermignon dal 2009 al 2016. Nel 2015 aveva controfirmato l'autorizzazione d'esercizio del «Le Constellation». Prima del rilascio del permesso, i futuri gestori Jacques e Jessica Moretti avevano fatto ristrutturare e insonorizzare il locale, con lavori diretti dallo stesso Jacques Moretti.

Il 13 maggio, durante il primo interrogatorio, Savoy si era rifiutato di testimoniare perché né lui né il suo legale avevano avuto accesso agli atti dell'inchiesta. In seguito aveva comunque riconosciuto una «responsabilità politica» nella vicenda. In occasione della seconda audizione, il 16 luglio, aveva invece collaborato con gli inquirenti.