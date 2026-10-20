Un chiaro sì alla Legge contro la violenza domestica

Ieri il parlamento ha deciso che per i casi di violenza domestica e di genere verranno riportati "l'età e il genere delle persone interessate, la relazione tra queste ultime, le forme di violenza, la posizione geografica nonché l'esito dei casi", recita l'articolo di legge. L'UDC e il PLR avrebbero voluto aggiungere anche la cittadinanza, ma la proposta è stata bocciata con uno scarto minimo.