Christian Imark rinuncia alla candidatura

Imark ha inoltre dichiarato martedì all'agenzia Keystone-SDA di avere ancora diversi progetti in corso, confermando così un'indiscrezione della SRF. Il politico solettese siede in Consiglio nazionale dal novembre 2015.

Finora, l'unica ad aver manifestato interesse per la successione è la consigliera nazionale ginevrina e vicepresidente dell'UDC Céline Amaudruz. Parmelin ha annunciato le sue dimissioni all'inizio di ottobre, dopo undici anni in Consiglio federale. Il suo successore o la sua successora sarà eletto il 9 dicembre, durante la sessione invernale delle Camere federali.