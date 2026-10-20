Swisscom: Martin Resel prende le redini dei clienti business

Il 47enne ha studiato economia all'università di Innsbruck e a New Orleans (Usa), indica oggi la principale impresa telecom elvetica. Nato in Tirolo, è sposato e ha due figli. Attualmente vive nella Bassa Austria e, per assumere il nuovo ruolo, si trasferirà con la famiglia nella Confederazione.

"Swisscom è sinonimo di fiducia, vicinanza ai clienti e innovazione", afferma Resel, citato in un comunicato. "Insieme ai miei futuri colleghi non vedo l'ora di far progredire il ramo dei clienti commerciali e di generare una crescita orientata al cliente e incentrata su telecomunicazione, informatica e servizi digitali", aggiunge.