Scuola media, posata la prima pietra: investimento da 24,4 milioni

Una scuola degli anni Ottanta da ripensare - Costruita negli anni Ottanta, la sede scolastica necessita di un rinnovo completo per rispondere alle esigenze della didattica contemporanea e ai nuovi standard della logistica scolastica introdotti dal Cantone nel 2020. Il progetto, sviluppato congiuntamente dalla Sezione della logistica del DFE e dalla Divisione della scuola del DECS, punta a migliorare la funzionalità degli ambienti, ampliare gli spazi disponibili e aumentare l'efficienza energetica dell'intero complesso. Una volta completati gli interventi, la scuola potrà accogliere oltre 200 allieve e allievi e circa 40 persone tra docenti e personale amministrativo.

Nuova mensa, biblioteca e aula magna - Il cambiamento più significativo riguarderà l'attuale blocco d'ingresso, che sarà demolito e ricostruito su due livelli, mantenendo il locale tecnico interrato esistente. Il nuovo edificio concentrerà le principali funzioni pubbliche e aggregative della scuola. Al suo interno troveranno posto una nuova mensa con spazi di refezione a utilizzo misto, un'aula di educazione alimentare, un'aula magna e una biblioteca con aree dedicate alla lettura. Saranno inoltre realizzati nuovi spazi didattici e di supporto, insieme agli uffici della segreteria e della direzione scolastica. Gli edifici esistenti saranno invece riorganizzati per ospitare prevalentemente le attività didattiche, con una nuova distribuzione delle aule e degli spazi destinati ai docenti. Anche la palestra sarà oggetto di un risanamento completo, nell'ambito di un intervento che interesserà l'intero complesso scolastico.