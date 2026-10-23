Fughe di notizie su AIL e Casinò: presentate due denunce penali

Sull’origine delle fughe di notizie circolano interrogativi e ipotesi. Fra le possibilità vi è quella che la fonte sia una persona attiva nella politica cittadina e nel Consiglio di amministrazione di AIL SA, con interesse a rendere pubblici i compensi di entrambe le società. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi che non risulta accertata.

Il sindaco di Lugano, Michele Foletti, pur non entrando nel merito della possibile provenienza delle informazioni, ha chiarito al quotidiano perché il Municipio abbia deciso di procedere per via penale. «Dal Municipio sono usciti i dati sensibili e confidenziali relativi al Casinò, che abbiamo ricevuto da una società esterna. Abbiamo voluto difendere la nostra reputazione. Non possiamo lasciar perdere una situazione del genere, perché la società non è interamente partecipata dalla Città, ci sono anche investitori privati», ha spiegato.