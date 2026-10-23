Il carcere non fa più paura? «A volte i ragazzi lo preferiscono»

Un episodio vissuto durante la sua esperienza come responsabile della sicurezza del Rabadan mostra, secondo Capoferri, quanto sia importante il ruolo dei genitori. Alcuni di loro, contattati perché i figli minorenni avevano bevuto troppo, si sarebbero rifiutati di interrompere i festeggiamenti per andare a recuperarli. «Una coppia quando decide di mettere al mondo dei figli sa che ha dei doveri e uno di questi è quello di educarli», ha ricordato il deputato, ribadendo che l'educazione deve partire dalla famiglia.

Bühler ha invece puntato il dito contro la scarsa sorveglianza dell'attività online dei più giovani, spesso lasciati liberi di accedere a contenuti violenti o pornografici.