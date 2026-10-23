Slittano (di nuovo) i lavori a Loreto
Il maltempo costringe a rinviare per la terza volta gli interventi di pavimentazione in via Mazzini, con lavori notturni e possibili disagi alla circolazione.
Il maltempo costringe a rinviare per la terza volta gli interventi di pavimentazione in via Mazzini, con lavori notturni e possibili disagi alla circolazione.
LUGANO - Slittano nuovamente, per la terza volta, i lavori di pavimentazione di via Mazzini a Lugano. A comunicarlo è la Polizia della Città di Lugano, che annuncia il rinvio a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Gli interventi sono ora previsti da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026, dalle 20:00 alle 06:00.
Durante i lavori, via Mazzini sarà percorribile a doppio senso di marcia. L'accesso sarà possibile da Riva A. Caccia oppure da via Maraini, a seconda dell'avanzamento degli interventi.
La Polizia invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a seguire le indicazioni del personale incaricato di regolare il traffico.
Sono previsti disagi alla circolazione e rumori legati ai lavori, per i quali le autorità si scusano con la popolazione.